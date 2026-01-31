Deslizamiento de tierra en Camino a Farellones deja a unas 20 personas aisladas en Lo Barnechea

Un deslizamiento de tierra registrado durante la tarde de este sábado obligó a activar un amplio operativo de emergencia en el Camino a Farellones, a la altura del Puente Ñihue, en la comuna de Lo Barnechea.

De acuerdo con información preliminar entregada por Bomberos, el evento mantiene a alrededor de 20 personas aisladas, sin que hasta ahora se reporten lesionados.

El incidente se produjo a raíz de las precipitaciones que han afectado al sector oriente de la Región Metropolitana, generando remociones de tierra, caída de piedras e inundaciones en distintos puntos de la ruta de montaña.

Ante esta situación, el Cuerpo de Bomberos de Santiago (CBS) despachó seis unidades hacia el lugar para evaluar la magnitud de la emergencia y asistir a las personas afectadas.

En ese contexto, la institución hizo un llamado a extremar las precauciones, especialmente a los vehículos de emergencia y conductores que deban desplazarse hacia el sector, debido a la inestabilidad del terreno y la posibilidad de nuevos deslizamientos.

Las autoridades se mantienen monitoreando la situación, mientras los equipos de emergencia trabajan en el lugar para verificar el estado de las personas aisladas, evaluar daños y determinar las acciones necesarias para restablecer la conectividad del Camino a Farellones.