    Detienen a banda por robo con intimidación en dos casas de un condominio en Peñalolén

    La PDI también allanó una joyería en el centro de Santiago en que se comercializaban los elementos sustraídos.

    Antonella Cicarelli
    Imagen referencial.

    La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a tres personas, uno de ellos menor de edad, por robo en lugar habitado de dos casas en un condominio en la comuna de Peñalolén.

    Los hechos habrían tomado lugar a principios de febrero, en que los sujetos habrían escalado hasta ingresar a una vivienda e intimidaron a sus moradores, amarrándolos de pies y manos y sustrayendo diversas especies desde el interior como joyas, dinero en efectivo y elementos electrónicos.

    Además, se llevaron un automóvil, el que usaron para depositar las especies robadas y luego trasladarse hasta un segundo inmueble en donde reiteraron la modalidad.

    El inspector Nicolás Boza de la Brigada Investigadora de Robos Metropolitana Sur Oriente de la PDI, entregó más detalles sobre la detención, que fue posible tras el análisis de cámaras de vigilancia del condominio.

    “Se logró determinar que se desplazaban en un segundo automóvil en el cual llegaron al lugar donde se ubicaban estas dos viviendas, desplazándose por diferentes arterias de la comuna y deshaciéndose de un bolso el cual contenía alguna especie en el interior. Esto con la finalidad de evitar el rastreo por cuanto correspondían a especies electrónicas”.

    Tras estas diligencias, los detectives dieron con el domicilio de uno de los involucrados en los ilícitos y durante un control policial a su vehículo identificaron a tres individuos, los cuales llevaban joyas que fueron identificadas por las víctimas como de su propiedad.

    Con esto, se logró establecer la participación de las personas en los robos y se llevó a cabo la detención de estos sujetos por el delito flagrante.

    La investigación además logró determinar que después de los robos a los inmuebles, los sujetos se trasladaron a una joyería ubicada en el centro de Santiago para comercializar los objetos sustraídos.

    “El local comercial fue fiscalizado, se hizo una revisión de las especies que mantenían en el lugar y de las especies que habían adquirido el día del ilícito, logrando identificar algunas joyas que guardaban relación con las sustraídas, las cuales fueron expuestas a las víctimas siendo reconocidas por ellas”, señaló el inspector Boza.

    Tras este operativo, también fue detenido en flagrancia el encargo de este local.

    Más sobre:PDIPeñalolénRobo en lugar habitadojoyería

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

