Detienen a hombre por matar a amigo tras encontrarlo con su expareja en San Ramón

Un sujeto fue detenido este viernes por su presunta responsabilidad en la muerte de un amigo, a quien atacó con un arma cortopunzante luego de encontrarlo con su expareja en una vivienda de la comuna de San Ramón.

El hecho se remonta al pasado lunes, cuando el imputado ingresó al inmueble tras trepar una protección perimetral y sostuvo una discusión con la víctima, para luego atacarla con múltiples puñaladas.

El inspector Kevin Rojas, de la Brigada de Homicidios Sur, señaló que “el día de hoy, en horas de la tarde, personal de esta brigada materializó la detención de un sujeto sexo masculino en la comuna de La Cisterna”.

De acuerdo con los antecedentes, el agresor huyó del lugar sin atacar a la mujer, con quien había mantenido una relación. Debido a su cercanía con los afectados, se encontraba identificado, restando su detención tras la agresión.

El inspector Rojas detalló que el imputado llegó hasta el domicilio donde ocurrieron los hechos, lugar en que ambos hombres sostuvieron una discusión, “para luego extraer un cuchillo desde sus vestimentas, con el cual procedió a lesionar en reiteradas oportunidades a la víctima y huir del lugar en dirección desconocida”.

La víctima fue auxiliada por vecinos, quienes la trasladaron hasta un centro asistencial cercano, donde falleció debido a la gravedad de sus heridas.

El detenido será puesto a disposición del Tribunal de Garantía para su respectivo control de detención y formalización durante este sábado.