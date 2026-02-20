SUSCRÍBETE
    Nacional

    Tras enfrentamiento con carabineros: detienen a banda que efectuó robo a camioneta que distribuía cigarrillos

    Dos de los individuos quedaron con lesiones de impacto balístico tras la persecución del personal policial.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza

    Carabineros reportó la detención de integrantes de una banda que efectuó el robo de una camioneta que distribuía cigarrillos en la comuna de La Calera. Los sujetos se enfrentaron a funcionarios uniformados mientras eran perseguidos.

    Según los antecedentes, el procedimiento se inició alrededor de las 10.00 horas, cuando los individuos, premunidos de armas de fuego cortas, con sus rostros cubiertos y vistiendo prendas oscuras, intimidaron al conductor de un vehículo perteneciente a la empresa Bat Chile, que realizaba la entrega de mercadería en un minimarket ubicado en el sector asentamiento El Melón.

    Los sujetos sustrajeron la carga, trasvasijándola a otro vehículo en el que se desplazaban, para luego darse a la fuga.

    Carabineros concurrió al lugar realizando las primeras labores investigativas. Con los antecedentes aportados por la víctima y registros audiovisuales del hecho, personal policial desplegó diligencias inmediatas que permitieron ubicar al vehículo involucrado en las inmediaciones de calle Gonzalo Lizasoain con José Joaquín Pérez, cerca de las 11:10 horas.

    Al advertir la presencia de Carabineros, los ocupantes efectuaron una maniobra evasiva, circulando contra el sentido del tránsito. El seguimiento culminó cuando el vehículo en fuga se detuvo debido a congestión vehicular.

    En ese instante, uno de los ocupantes descendió parcialmente del móvil, manteniendo en una de sus manos un arma de fuego corta, con la cual apuntó a uno de los funcionarios policiales. Ante esta agresión inminente, un carabinero hizo uso de su arma de servicio, efectuando dos disparos para repeler el ataque.

    Los individuos continuaron su huida hasta colisionar con otro vehículo, momento en que fueron finalmente detenidos. Dos de los imputados resultaron lesionados por impactos balísticos: uno con herida en el hombro izquierdo y otro en la región torácica. Ambos fueron trasladados al Hospital de La Calera, donde permanecen en espera de atención médica, fuera de riesgo vital.

    En el procedimiento se logró recuperar la totalidad de las especies sustraídas y se incautó un arma. Los antecedentes fueron puestos a disposición de la Fiscalía Local.

