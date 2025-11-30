BLACK SALE $990
    Nacional

    Detienen a dos ciudadanos bolivianos que ingresaban más de 16 kilos de droga en un paso no habilitado en Tarapacá

    El tribunal decretó prisión preventiva para ambos imputados y fijó 120 días de investigación.

    Joaquín DíazPor 
    Joaquín Díaz

    Una investigación conjunta entre la Fiscalía del Tamarugal y la Sección OS7 de Carabineros en Iquique permitió la captura de dos ciudadanos bolivianos que habrían ingresado un cargamento de droga desde su país por un paso no habilitado.

    Durante la audiencia de formalización, la fiscal jefe del Tamarugal, Karem Gómez, detalló que las indagatorias permitieron anticipar el ingreso de sustancias ilícitas a través de un punto no habilitado cercano al sector de Parajaya, en la Provincia del Tamarugal.

    Con esa información, se dispusieron vigilancias encubiertas en distintos sectores, lo que permitió a los funcionarios detectar el avance de un vehículo tipo Delica que cruzó por una ruta no autorizada.

    Tras un seguimiento por distintos caminos de la zona, el furgón fue finalmente inspeccionado en el peaje de Pozo Almonte. Allí se comprobó que transportaban cajas aparentemente con mercadería, dentro de las cuales se ocultaba el cargamento de droga.

    El operativo permitió incautar más de 16 kilo de pasta base de cocaína y otros 517 gramos de marihuana.

    Ambos detenidos fueron formalizados por tráfico ilícito de drogas, quedando en prisión preventiva tras la solicitud del Ministerio Público, fijándose un plazo de 120 días para el desarrollo de la investigación.

