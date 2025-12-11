VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Detienen a dos sujetos en Lo Espejo: uno era buscado por homicidio

    Además se logró la incautación de dos armas de fuego y la recuperación de un vehículo con encargo vigente por robo.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Foto: Jonnathan Oyarzún / Aton Chile. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Dos sujetos, uno de los cuales era buscado por homicidio, fueron detenidos en horas de la noche en la Comuna de Lo Espejo.

    Los hechos se registraron cerca de las 23:50 cuando personal policial se encontraba realizando patrullajes preventivos en la comuna. Es en este momento que identifican un vehículo, el cual pudo generar un accidente con el vehículo policial.

    Ante esto, es que personal policial intentó fiscalizar el vehículo el cual se dio a la fuga. del lugar

    De esta forma se inició una persecución, la cual finalizó en calle Pedro Aguirre Cerda, donde los cuatro ocupantes del vehículo descendieron de este e intentaron huir a pie.

    En la situación es que se logró la detención de dos individuos de 21 y 41 años, así como la recuperación de dos armas de fuego. Al momento de ser detenidos uno de los sujetos golpeó a un funcionario policial el cual resultó con lesiones leves.

    Al momento de verificar sus identidades personal policial se percató que el mayor de estos sujetos mantenía una orden vigente por homicidio del 27 de febrero de 2025, mientras que el vehículo en el que se trasladaban tenía una orden vigente por robo desde el 12 de noviembre de este año.

    Según detalló el capitán Ignacio Gatica, Oficial de Ronda Prefectura Santiago Rinconada, “uno de los individuos mantiene una orden de aprehensión vigente por homicidio, de fecha febrero del presente año. Este sujeto también opone resistencia a personal de Carabineros y le propina un golpe de puño en el rostro al carabinero”.

    Más sobre:PolicialCarabinerosLo Espejo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La Fiscalía de Corea del Sur imputa al exministro de Justicia por presunta insurrección por la declaración de la ley marcial

    La Administración Trump declara “zona militarizada” gran parte de la frontera entre California y México

    Entel anunció a Carlos Hurtado Rourke como nuevo director de la compañía

    Disfrazada y en constante peligro: cómo María Corina Machado escapó de Venezuela

    Oracle sufre fuerte corrección y arrastra a acciones ligadas a la IA

    Maria Corina Machado sostiene que Venezuela “ya ha sido invadida” por agentes rusos, iraníes y grupos como Hezbolá o Hamas

    Lo más leído

    1.
    Comisión revisora aprueba procedencia de la acusación constitucional contra el juez Diego Simpertigue

    Comisión revisora aprueba procedencia de la acusación constitucional contra el juez Diego Simpertigue

    2.
    Boric en homenaje a Mistral por los 80 años de su Nobel: “El país que imaginó Gabriela lo estamos creando día a día”

    Boric en homenaje a Mistral por los 80 años de su Nobel: “El país que imaginó Gabriela lo estamos creando día a día”

    3.
    Caso Sol Millakura: Renuncia seremi de Salud Lorena Cofré, acusada de maltrato laboral y discriminación

    Caso Sol Millakura: Renuncia seremi de Salud Lorena Cofré, acusada de maltrato laboral y discriminación

    4.
    Fiscalía investiga homicidio frustrado en La Reina tras ataque a balazos en la vía pública

    Fiscalía investiga homicidio frustrado en La Reina tras ataque a balazos en la vía pública

    5.
    Los días del Conservador de Puente Alto sin Yáber: se arma el primer sindicato y tribunal designa interino de 68 años

    Los días del Conservador de Puente Alto sin Yáber: se arma el primer sindicato y tribunal designa interino de 68 años

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Disfrazada y en constante peligro: cómo María Corina Machado escapó de Venezuela

    Disfrazada y en constante peligro: cómo María Corina Machado escapó de Venezuela

    Qué se sabe sobre la “supergripe” H3N2 que provocó hospitales saturados y el retorno de las mascarillas en dos países

    Qué se sabe sobre la “supergripe” H3N2 que provocó hospitales saturados y el retorno de las mascarillas en dos países

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana (y las 10 comunas que concentrarán las precipitaciones)

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana (y las 10 comunas que concentrarán las precipitaciones)

    El cáncer poco común que está aumentando su incidencia en personas jóvenes, según un reciente estudio

    El cáncer poco común que está aumentando su incidencia en personas jóvenes, según un reciente estudio

    Servicios

    Temblor hoy, jueves 11 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 11 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Cómo funcionará el comercio durante este domingo por la segunda vuelta

    Cómo funcionará el comercio durante este domingo por la segunda vuelta

    Importante baja de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Importante baja de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Detienen a dos sujetos en Lo Espejo: uno era buscado por homicidio
    Chile

    Detienen a dos sujetos en Lo Espejo: uno era buscado por homicidio

    Temblor hoy, jueves 11 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Boric en homenaje a Mistral por los 80 años de su Nobel: “El país que imaginó Gabriela lo estamos creando día a día”

    Entel anunció a Carlos Hurtado Rourke como nuevo director de la compañía
    Negocios

    Entel anunció a Carlos Hurtado Rourke como nuevo director de la compañía

    Oracle sufre fuerte corrección y arrastra a acciones ligadas a la IA

    ¿La mejor Dipres de la historia?

    Disfrazada y en constante peligro: cómo María Corina Machado escapó de Venezuela
    Tendencias

    Disfrazada y en constante peligro: cómo María Corina Machado escapó de Venezuela

    Qué se sabe sobre la “supergripe” H3N2 que provocó hospitales saturados y el retorno de las mascarillas en dos países

    El cáncer poco común que está aumentando su incidencia en personas jóvenes, según un reciente estudio

    Palestino va a la FIFA: dos clubes extranjeros son demandados por los árabes tras no cumplir el pago por la venta de jugadores
    El Deportivo

    Palestino va a la FIFA: dos clubes extranjeros son demandados por los árabes tras no cumplir el pago por la venta de jugadores

    Por su relación con Trump: Gianni Infantino enfrenta denuncia por vulneración a la neutralidad política de la FIFA

    “Siempre hay un hincha del Conce que me hace partícipe”: el Mono Navarro Montoya revela cómo vivió el ascenso lila

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas
    Finde

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Desde Harry Potter hasta Los Simpson y Super Mario: estos son los 4 parques temáticos de Universal Orlando Resort

    La historia del olvidado y polémico rol de Argentina en la Guerra del Pacífico
    Cultura y entretención

    La historia del olvidado y polémico rol de Argentina en la Guerra del Pacífico

    El gran circo del rock and roll que los Rolling Stones olvidaron

    Derrick McKenzie: histórico baterista de Jamiroquai llega a Chile

    La Fiscalía de Corea del Sur imputa al exministro de Justicia por presunta insurrección por la declaración de la ley marcial
    Mundo

    La Fiscalía de Corea del Sur imputa al exministro de Justicia por presunta insurrección por la declaración de la ley marcial

    La Administración Trump declara “zona militarizada” gran parte de la frontera entre California y México

    Maria Corina Machado sostiene que Venezuela “ya ha sido invadida” por agentes rusos, iraníes y grupos como Hezbolá o Hamas

    Violencia institucional: Lo que ocurre cuando las instituciones no funcionan
    Paula

    Violencia institucional: Lo que ocurre cuando las instituciones no funcionan

    Taller 1: un espacio conservado por la memoria periodística

    Ser delgada no me protegió del escrutinio