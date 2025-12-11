Detienen a dos sujetos en Lo Espejo: uno era buscado por homicidio

Dos sujetos, uno de los cuales era buscado por homicidio, fueron detenidos en horas de la noche en la Comuna de Lo Espejo.

Los hechos se registraron cerca de las 23:50 cuando personal policial se encontraba realizando patrullajes preventivos en la comuna. Es en este momento que identifican un vehículo, el cual pudo generar un accidente con el vehículo policial.

Ante esto, es que personal policial intentó fiscalizar el vehículo el cual se dio a la fuga. del lugar

De esta forma se inició una persecución, la cual finalizó en calle Pedro Aguirre Cerda, donde los cuatro ocupantes del vehículo descendieron de este e intentaron huir a pie.

En la situación es que se logró la detención de dos individuos de 21 y 41 años, así como la recuperación de dos armas de fuego. Al momento de ser detenidos uno de los sujetos golpeó a un funcionario policial el cual resultó con lesiones leves.

Al momento de verificar sus identidades personal policial se percató que el mayor de estos sujetos mantenía una orden vigente por homicidio del 27 de febrero de 2025, mientras que el vehículo en el que se trasladaban tenía una orden vigente por robo desde el 12 de noviembre de este año.

Según detalló el capitán Ignacio Gatica, Oficial de Ronda Prefectura Santiago Rinconada, “uno de los individuos mantiene una orden de aprehensión vigente por homicidio, de fecha febrero del presente año. Este sujeto también opone resistencia a personal de Carabineros y le propina un golpe de puño en el rostro al carabinero”.