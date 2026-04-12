Detienen a hombre por homicidio con arma de fuego ocurrido en febrero en San Pedro de la Paz
La víctima se encontraba con su pareja dentro de su domicilio cuando tres sujetos ingresaron y le dispararon.
La Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) junto con la Fuerza de Tarea de Homicidios Concepción, detuvieron a un hombre por su responsabilidad en un homicidio con arma de fuego, ocurrido en febrero pasado en la comuna de San Pedro de la Paz, región del Biobío.
Según la PDI el hecho ocurrió a las 10:55 horas mientras la víctima se encontraba en su domicilio junto a su pareja y dos trabajadores.
En ese momento, tres sujetos ingresaron al domicilio, maniataron a los trabajadores y luego subieron al segundo piso, donde uno de ellos disparó en contra de la víctima quien falleció en el lugar.
El detenido, de 24 años, tiene antecedentes policiales por diversos delitos, entre ellos receptación, hurto, infracción a la Ley de drogas y robo con violencia.
El subprefecto Enrique Guzmán, jefe de la BH de Concepción señaló que "del proceso investigativo realizado por parte de los detectives se logró obtener evidencia relevante que vinculaba a esta persona en el delito, gestionándose por ello la respectiva orden de detención la cual fue materializada el día de ayer por parte de los detectives y equipo de fuerza de tareas en la comuna de Hualpén“.
También informó que el imputado pasará a control de detención en el Juzgado de Garantía de San Pedro de la Paz.
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