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    Prisión preventiva para dos sujetos que simularon ser policías y asaltaron minimarket en Alto Hospicio

    Los sujetos fueron formalizados por robo con violencia e intimidación, porte de arma prohibida y porte de arma cortopunzante.

    Por 
    Sebastián Yeza

    La Fiscalía de Tarapacá confirmó este domingo que dos imputados fueron dejados en prisión preventiva luego de hacerse pasar por falsos policías durante un robo en un minimarket en Alto Hospicio.

    De acuerdo a lo informado por el ente persecutor, los hechos se remontan a la mañana del 9 de abril, cuando aproximadamente a las 10.30 horas, personas se encontraban al interior de un local comercial ubicado en la avenida Valparaíso de la mencionada comuna.

    Hasta ese lugar llegaron los imputados F.I.S.R. y J.S.L.V., quienes irrumpieron violentamente fingiendo ser funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI).

    En el recinto, intimidaron a víctimas ubicadas en el lugar, mediante amenazas y aparentando portar armas de fuego. Por su actuar lograron sustraer celulares, un notebook, cajetillas de cigarrillos y aproximadamente un millón de pesos en efectivo desde la caja del local.

    Luego de cometer el delito, se retiraron del lugar en un vehículo. Sin embargo, este pudo ser identificado tras la revisión de cámaras de seguridad, lo cual derivó en conocer la ubicación de los domicilios de los imputados.

    En ese contexto investigativo, se estableció que el 11 de abril, ambos salieron de sus respectivas viviendas y llegaron juntos a un minimarket de Alto Hospicio, donde ofrecieron cigarrillos, coincidentes con las especies previamente sustraídas, lo cual permitió concretar su arresto.

    El Ministerio Público, además, gestionó órdenes de entrada y registros de los dos domicilios, lo cual facilitó la incautación de vestimentas y accesorios utilizados durante la comisión del atraco al local comercial. Adicionalmente, se precisó el hallazgo de un chaleco portaplacas, un jockey y musleras tácticas; además de armas que aparentaban ser de fuego, pero que correspondían a un arma a fogueo adaptable y otras de aire comprimido.

    Los sujetos fueron formalizados por el delito de robo con violencia e intimidación, porte de arma prohibida y porte de arma cortopunzante.

    Al considerar la gravedad de los hechos y que la libertad de ambos suponía un peligro para la seguridad de la sociedad, el Tribunal acogió la solicitud de la fiscal (s) Karla Miranda de dejarlos en prisión preventiva y fijándose un plazo de 60 días para la investigación.

    Prisión preventiva para dos sujetos que simularon ser policías y asaltaron minimarket en Alto Hospicio

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