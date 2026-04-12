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    Chomali en fiesta de Cuasimodo en Colina: “Lo mejor que podemos hacer en Chile es fortalecer la familia”

    El arzobispo de Santiago participó de la jornada inaugural de la celebración religiosa, en la comuna del norte de la Región Metropolitana.

    Por 
    Sofía Álvarez
    Chomali en fiesta de Cuasimodo en Colina: “Lo mejor que podemos hacer en Chile es fortalecer la familia” DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    La Municipalidad de Colina celebró la jornada inaugural de la festividad de Cuasimodo durante este domingo, con cerca de 2.000 jinetes y la presencia del arzobispo de Santiago, el cardenal Fernando Chomali.

    Cerca de las 7.00 horas, los primeros jinetes iniciaron su recorrido, que superó los 30 kilómetros. A lo largo de la jornada, la alcaldesa de la comuna, Isabel Valenzuela, recorrió junto con el cardenal diferentes puntos del trayecto, como Peldehue, Esmeralda y zonas residenciales, rodeados de pañuelos blancos.

    “Desde las siete de la mañana he recorrido esta zona y he visto miles de caballos y miles de personas felices, alabando, cantando y cuidando a sus enfermos. Lo mejor que podemos hacer en Chile es fortalecer la familia. Es en la familia donde se cuida a los enfermos, a las personas postradas y a quienes están sin trabajo. Esa es la política pública número uno”, afirmó Chomali.

    Chomali en fiesta de Cuasimodo en Colina: “Lo mejor que podemos hacer en Chile es fortalecer la familia”

    Asimismo, la jefa comunal afirmó que “vimos a muchas familias expresar su fe y respeto a lo largo de todo el recorrido. Eso es algo que debemos destacar profundamente, porque habla de una comunidad comprometida y con valores”.

    Desde la Parroquia Reina Sur, en Juan Pablo Johnson, la alcaldesa destacó el compromiso de quienes salieron a las calles temprano a acompañar la tradición. “Aquí se vive una transmisión de generación en generación: vemos niños muy pequeños y también adultos mayores que llevan décadas participando”, reforzó.

    “Este es el Chile verdadero: personas que se levantan cada mañana a trabajar, que quieren educar a sus hijos y darles lo mejor, que con el sudor de su frente se ganan el pan de cada día. Son personas religiosas, que valoran profundamente la labor de la Iglesia y también la de la Municipalidad”, destacó el arzobispo.

    Desde las 9:00 horas del domingo 19 de abril continuará la celebración de Cuasimodo en las Canteras, y finalizará el domingo 26 en los sectores de Quilapilún, El Colorado y Chacabuco desde las 8:00 horas, en un despliegue que involucra a toda la comuna.

    Chomali en fiesta de Cuasimodo en Colina: “Lo mejor que podemos hacer en Chile es fortalecer la familia”

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