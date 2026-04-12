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    Continúa búsqueda de hombre de 66 años extraviado en el sector Laguna Azul del Parque Nacional Villarrica

    La búsqueda comenzó la tarde de este sábado y continúan desplegados personasl de Conaf, de distintos cuerpos de Bomberos y equipos de rescate de Carabineros.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli

    La Corporación Nacional Forestal (Conaf) junto al equipo GOPE de Carabineros retomaron la búsqueda de un hombre de 66 años que entró al sector Laguna Azul del Parque Nacional Villarrica por un paso no habilitado para hacer trekking.

    Las acciones de rescate comenzaron la tarde de este sábado hasta las 2 de la madrugada y se retomaron a las 8.00 de la mañana de este domingo.

    En el lugar también hay personal del cuerpo de Bomberos de Pucón y de Curarrehue. Además, informaron que bomberos voluntarios de Teodoro Schmidt prestarán ayuda con equipos de drones para rastrear la zona.

    Según información de Conaf, el excursionista portaba equipo liviano e inició su recorrido desde el fundo Porvenir cerca 9 de la mañana, pero no se registró en las casetas de control.

    Héctor Tillería director regional de Conaf de la región de La Araucanía dijo que “lamentamos profundamente esta situación y estamos colaborando activamente en las labores de búsqueda junto a las distintas instituciones desplegadas en terreno”.

    Asimismo, reforzó el llamado a quienes visitan las áreas protegidas a registrarse en las casetas de control y planificar adecuadamente los recorridos, “ya que estas medidas son fundamentales para prevenir emergencias y facilitar una respuesta oportuna”, señaló Tillería.

    Desde Conaf informaron que la búsqueda de este domingo concluirá a las 18.00 horas.

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