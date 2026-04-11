Municipalidad de Puerto Montt presentará querella contra adolescente por rayar glorieta de la Plaza de Armas

La Municipalidad de Puerto Montt anunció la presentación de una querella contra un adolescente acusado de rayar con pintura en aerosol la cúpula de la glorieta de la Plaza de Armas de la ciudad.

El hecho ocurrió durante la tarde de este viernes, cerca de las 18.00 horas, y fue detectado gracias a la alerta de transeúntes y al monitoreo de la Central de Televigilancia Municipal, lo que permitió dar aviso oportuno a Carabineros de Chile.

El alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt, confirmó que el menor fue detenido en flagrancia en la intersección de Benavente con Quillota, tras un operativo conjunto entre personal policial y funcionarios municipales.

“Vamos a presentar una querella criminal. Estos casos no los vamos a dejar pasar en Puerto Montt. Habrá mano dura, deberán indemnizar los daños y además reparar lo afectado”, afirmó el jefe comunal.

Municipalidad de Puerto Montt presentará querella contra adolescente por rayar glorieta de la Plaza de Armas

El imputado, un adolescente sin antecedentes penales, fue detenido por el delito de daños. Por instrucción del municipio, la Unidad Penal Municipal impulsará acciones legales para exigir la reparación de los perjuicios ocasionados.

Desde el municipio destacaron que esta medida forma parte de una política activa contra el vandalismo en la ciudad. En ese contexto, indicaron que ya han intervenido en múltiples casos similares, logrando que nueve personas responsables hayan debido limpiar o reparar los espacios afectados, o pagar multas que alcanzan los $500 mil.

Asimismo, informaron que actualmente existen otros dos imputados formalizados por rayar al menos 86 puntos de Puerto Montt, quienes quedaron con medidas cautelares y a la espera de una audiencia programada para mayo.