Este lunes inicia juicio contra cinco acusados por el homicidio de ciudadano francés en Chicureo

La jornada de este lunes, en el Tribunal Oral en lo Penal de Colina, se dará inicio al juicio oral en contra de cinco acusados por el homicidio del ciudadano francés Dimitri Weiler, ocurrido el pasado 28 de febrero de 2025 en el marco de un violento asalto en el sector de Chicureo.

En medio de este proceso, el Ministerio Público acusa a cuatro adolescentes -identificados como V.F.C.C., B.I.R.G., S.B.B.G. y L.H.A.B.F.- y al imputado adulto Santiago Borgoño Leyton, como autores del delito de robo calificado con homicidio y lesiones graves.

De acuerdo con la acusación, los hechos se desencadenaron cuando los acusados ingresaron al domicilio de la víctima, portando armas con apariencia de fuego y armas cortopunzantes. Ahí intimidaron al ciudadano francés y a su grupo familiar, maniatándolos y sustrayendo diversas especies.

Durante el asalto, Dimitri Weiler fue atacado con armas blancas, recibiendo heridas que le causaron la muerte en el lugar, mientras que su cónyuge resultó con lesiones graves.

El Ministerio Público solicita para tres de los adolescentes penas de 10 años de internación en régimen cerrado; y para un cuarto, 5 años. En el caso del imputado adulto, se solicita la pena de presidio perpetuo calificado.

Ante la jornada clave, los abogados querellantes Ciro Colombara y Pamela Contreras, representantes de la familia de la víctima, manifestaron: “Esperamos que, en el juicio oral, el adulto Santiago Borgoño sea condenado a presidio perpetuo calificado y los menores a 10 años de internación en régimen cerrado”.

Adicionalmente, requirieron que “a consecuencia de la querella que hemos presentado se investigue seriamente la responsabilidad de los ex guardias de la Municipalidad de Colina, porque no es cierto que los responsables hayan llegado por Google Maps a la casa. Recibieron información muy precisa para cometer los delitos y hay varios otros casos similares. El último hace solo unos días y afectó a adultos mayores”.

Durante el juicio, el Ministerio Público presentará 37 testigos, junto con 23 documentos y más de 60 evidencias materiales y periciales, destinadas a acreditar los hechos y la participación de los acusados.