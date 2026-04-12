SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Este lunes inicia juicio contra cinco acusados por el homicidio de ciudadano francés en Chicureo

    El Ministerio Público solicita para tres de los adolescentes acusados penas de 10 años de internación en régimen cerrado; y para un cuarto, 5 años. En el caso del imputado adulto, se solicita la pena de presidio perpetuo calificado.

    María Catalina BatarcePor 
    María Catalina Batarce
    Dimitri Weiler, ciudadano francés asesinado en su casa de Chicureo.

    La jornada de este lunes, en el Tribunal Oral en lo Penal de Colina, se dará inicio al juicio oral en contra de cinco acusados por el homicidio del ciudadano francés Dimitri Weiler, ocurrido el pasado 28 de febrero de 2025 en el marco de un violento asalto en el sector de Chicureo.

    En medio de este proceso, el Ministerio Público acusa a cuatro adolescentes -identificados como V.F.C.C., B.I.R.G., S.B.B.G. y L.H.A.B.F.- y al imputado adulto Santiago Borgoño Leyton, como autores del delito de robo calificado con homicidio y lesiones graves.

    De acuerdo con la acusación, los hechos se desencadenaron cuando los acusados ingresaron al domicilio de la víctima, portando armas con apariencia de fuego y armas cortopunzantes. Ahí intimidaron al ciudadano francés y a su grupo familiar, maniatándolos y sustrayendo diversas especies.

    Durante el asalto, Dimitri Weiler fue atacado con armas blancas, recibiendo heridas que le causaron la muerte en el lugar, mientras que su cónyuge resultó con lesiones graves.

    El Ministerio Público solicita para tres de los adolescentes penas de 10 años de internación en régimen cerrado; y para un cuarto, 5 años. En el caso del imputado adulto, se solicita la pena de presidio perpetuo calificado.

    Ante la jornada clave, los abogados querellantes Ciro Colombara y Pamela Contreras, representantes de la familia de la víctima, manifestaron: “Esperamos que, en el juicio oral, el adulto Santiago Borgoño sea condenado a presidio perpetuo calificado y los menores a 10 años de internación en régimen cerrado”.

    Adicionalmente, requirieron que “a consecuencia de la querella que hemos presentado se investigue seriamente la responsabilidad de los ex guardias de la Municipalidad de Colina, porque no es cierto que los responsables hayan llegado por Google Maps a la casa. Recibieron información muy precisa para cometer los delitos y hay varios otros casos similares. El último hace solo unos días y afectó a adultos mayores”.

    Durante el juicio, el Ministerio Público presentará 37 testigos, junto con 23 documentos y más de 60 evidencias materiales y periciales, destinadas a acreditar los hechos y la participación de los acusados.

    Lee también:

    Más sobre:Dimitri WeilerColinaChicureoHomicidioMinisterio PúblicoCiro Colombara

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Trump evalúa retomar ataques limitados contra Irán tras fracaso de negociaciones en Pakistán

    Detienen a hombre por homicidio con arma de fuego ocurrido en febrero en San Pedro de la Paz

    Prisión preventiva para dos sujetos que simularon ser policías y asaltaron minimarket en Alto Hospicio

    Descontento por la economía, corrupción y alejamiento de la UE: las claves de la derrota de Viktor Orbán en Hungría

    EE.UU. anuncia inicio del bloqueo de todos los puertos iraníes desde la mañana de este lunes

    Continúa búsqueda de hombre de 66 años extraviado en el sector Laguna Azul del Parque Nacional Villarrica

    Lo más leído

    1.
    Tras anuncio de acciones legales: Municipalidad de Huechuraba se desmarca de polémica con 31 Minutos

    Tras anuncio de acciones legales: Municipalidad de Huechuraba se desmarca de polémica con 31 Minutos

    2.
    Continúa búsqueda de hombre de 66 años extraviado en el sector Laguna Azul del Parque Nacional Villarrica

    Continúa búsqueda de hombre de 66 años extraviado en el sector Laguna Azul del Parque Nacional Villarrica

    3.
    Utilizaron un taladro para cometer el crimen: detienen a tres sujetos por homicidio de un hombre en Tarapacá

    Utilizaron un taladro para cometer el crimen: detienen a tres sujetos por homicidio de un hombre en Tarapacá

    4.
    El cruce entre Sichel y Ríos luego que nombramiento de Dideco de Ñuñoa fuera declarado ilegal por Contraloría

    El cruce entre Sichel y Ríos luego que nombramiento de Dideco de Ñuñoa fuera declarado ilegal por Contraloría

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    En pleno Desierto de Atacama: el telescopio submilimétrico más alto del mundo ya está operativo en Chile

    En pleno Desierto de Atacama: el telescopio submilimétrico más alto del mundo ya está operativo en Chile

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    Cuándo vuelve Artemis II a la Tierra y cómo será el aterrizaje

    Cuándo vuelve Artemis II a la Tierra y cómo será el aterrizaje

    El incentivo que anunció Delcy Rodríguez para que vuelvan los jóvenes migrantes a Venezuela

    El incentivo que anunció Delcy Rodríguez para que vuelvan los jóvenes migrantes a Venezuela

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Ecuador por el Sudamericano Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Ecuador por el Sudamericano Sub 17

    Elecciones de Perú 2026: revisa los locales de votación habilitados en Chile este domingo 12 de abril

    Elecciones de Perú 2026: revisa los locales de votación habilitados en Chile este domingo 12 de abril

    A qué hora y dónde ver a Ñublense vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Ñublense vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Detienen a hombre por homicidio con arma de fuego ocurrido en febrero en San Pedro de la Paz
    Chile

    Detienen a hombre por homicidio con arma de fuego ocurrido en febrero en San Pedro de la Paz

    Este lunes inicia juicio contra cinco acusados por el homicidio de ciudadano francés en Chicureo

    Prisión preventiva para dos sujetos que simularon ser policías y asaltaron minimarket en Alto Hospicio

    Quiroz y Kast inician su cruce por el Rubicón
    Negocios

    Quiroz y Kast inician su cruce por el Rubicón

    Vittorio Corbo: “Tenemos que echar a andar los motores internos porque el viento de cola externo se acabó”

    Quiénes son los Toesca: Los protagonistas del momento en Sanhattan

    El vapeo podría provocar dos tipos de cáncer, según un reciente estudio
    Tendencias

    El vapeo podría provocar dos tipos de cáncer, según un reciente estudio

    6 hábitos que puedes hacer de día para dormir mejor de noche

    ¿Los tatuajes pueden dañar la salud? Esto dicen los estudios

    Con un polémico arbitraje de Cristián Galaz: Ñublense celebra en el final y le pone freno al andar de la U de Gago
    El Deportivo

    Con un polémico arbitraje de Cristián Galaz: Ñublense celebra en el final y le pone freno al andar de la U de Gago

    Revisa el golazo de Ñublense que abre la cuenta sobre el final frente a la U en Chillán

    En vivo: la Roja Sub 17 se juega la clasificación al Mundial ante Ecuador

    Review del iPhone 17e: cómo es el teléfono más económico de Apple
    Tecnología

    Review del iPhone 17e: cómo es el teléfono más económico de Apple

    Práctico, compacto y con capacidades fotográficas de Leica: así es el nuevo Xiaomi 17

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    Muere a los 92 años Asha Bhosle, leyenda de la música india y artista con más grabaciones de la historia
    Cultura y entretención

    Muere a los 92 años Asha Bhosle, leyenda de la música india y artista con más grabaciones de la historia

    Selva Almada: “En Argentina somos una sociedad muy atravesada por la violencia”

    Vuelve la fiebre Euphoria: entre la larga espera y las dudas en torno a su (eventual) final

    Trump evalúa retomar ataques limitados contra Irán tras fracaso de negociaciones en Pakistán
    Mundo

    Trump evalúa retomar ataques limitados contra Irán tras fracaso de negociaciones en Pakistán

    Descontento por la economía, corrupción y alejamiento de la UE: las claves de la derrota de Viktor Orbán en Hungría

    EE.UU. anuncia inicio del bloqueo de todos los puertos iraníes desde la mañana de este lunes

    Cuasimodo: una fiesta de fe y tradición
    Paula

    Cuasimodo: una fiesta de fe y tradición

    Las otras mujeres del caso Pelicot

    Cuando restringir empeora los atracones