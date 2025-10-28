SUSCRÍBETE
Nacional

Detienen a hombre que mató con tijeras a otro sujeto en la Región de los Ríos

El imputado habría apuñalado a la víctima en la zona del cuello, preliminarmente debido a la existencia de rencillas anteriores. Este martes pasará a control de detención.

Cristóbal PalaciosPor 
Cristóbal Palacios
Foto: Referencial. Policía de Investigaciones San Fernando

Un hombre de 35 años, de nacionalidad chilena, fue detenido esta jornada por su presunta responsabilidad en la muerte de otro sujeto, de 34 años y también chileno, registrada la noche del domingo en la población José Miguel Gaete, en la comuna de La Unión, Región de los Ríos.

Esto, gracias a diligencias encabezadas por la Fiscalía Regional de Los Ríos y ejecutadas por la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI, luego de que se encontrara el cuerpo de la víctima con una herida cortopunzante en su zona cervical.

Al respecto, la fiscal de La Unión, Leyla Chahin, informó que “se logró la detención de la persona que aparece sindicada por testigos como el autor de esta agresión, sin motivo aparente, con un elemento cortopunzante, aparentemente una tijera”.

“El motivo habría sido la existencia de rencillas previas, de las cuales no hay denuncias, sin embargo es motivo de investigación”, agregó.

En este sentido, la persecutora sostuvo que el sujeto fue capturado este lunes en un sector rural de la comuna, tras una orden de detención verbal solicitada al Juzgado de Garantía de La Unión.

Su audiencia de control de detención se realizará durante la jornada de este martes.

Detienen a hombre que mató con tijeras a otro sujeto en la Región de los Ríos

