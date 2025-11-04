Detienen a motociclista que atropelló a carabinero en San Bernardo: alcalde anuncia querella

Un carabinero resultó herido la tarde de este lunes luego de ser atropellado por un motociclista que intentó huir de un control vehicular en el exterior del Mall Paseo San Bernardo, ubicado en Avenida Eyzaguirre, en la comuna de San Bernardo.

Según información preliminar, el motociclista habría circulado sin documentos ni placa patente y, al ser fiscalizado por personal policial, embistió al uniformado para evadir el procedimiento.

A raíz del hecho, el funcionario fue trasladado en helicóptero al Hospital de Carabineros, donde se encuentra fuera de riesgo vital, de acuerdo con los primeros reportes médicos.

En tanto, el conductor involucrado fue detenido tras el incidente y se constató que posee antecedentes policiales.

Los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público y se espera que el individuo sea formalizado durante la jornada de este martes por el delito de lesiones a funcionario de Carabineros en acto de servicio.

Alcalde anuncia querella

A través de una transmisión en vivo por la cuenta de Facebook del municipio, el alcalde de San Bernardo, Christopher White, condenó el ataque y confirmó que el carabinero participaba en un operativo conjunto con Seguridad Municipal, en el marco de los patrullajes mixtos que se realizan en la comuna.

“Estuvimos acompañando a Carabineros a propósito de un homicidio frustrado por una persona que se encontraba sin documentos y que quiso darse a la fuga en un control de identidad, terminando por atropellar a un carabinero”, declaró el jefe comunal.

White destacó que el uniformado fue evacuado en helicóptero y que, afortunadamente, no presenta riesgo vital, aunque sufrió lesiones de consideración.

“Hemos exigido a la Fiscalía que dé una medida ejemplificadora. Esto ocurrió afuera del Mall San Bernardo, en un proceso de fiscalización conjunta que realizamos todos los días”, enfatizó.

Además, la autoridad comunal adelantó que el municipio interpondrá una querella contra el responsable del atropello, así como contra otros individuos que horas antes agredieron a dos inspectores municipales durante otro procedimiento.

“Tenemos identificadas a las personas que cometieron esta irregularidad y nos vamos a querellar. Los vamos a perseguir y le vamos a exigir a la Fiscalía que haga su pega, que dé una señal clara y una medida ejemplificadora, tanto para quien quiso asesinar a un carabinero como para quienes se atrevieron a agredir a nuestros funcionarios de inspección”, sentenció White.