SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Detienen a pasajero por aviso de bomba en el aeropuerto: sujeto dijo que se trataba de una broma

El individuo, de nacionalidad uruguaya, fue detenido por personal de la PDI. "Las personas no suelen tomar el peso de decir que mantienen un artefacto explosivo en un lugar de seguridad como en un terminal aéreo", señalaron desde la institución.

Claudio PortillaPor 
Claudio Portilla
Foto: Xinhua Jaap Arriens

Sujeto que fue detenido por un aviso de bomba en el aeropuerto intentó realizar una broma, según dio a conocer la Policía de Investigaciones.

Durante la mañana de este lunes, la DGAC informó que había desembarcado a los pasajeros de un vuelo de Santiago a Puerto Montt luego de que un pasajero realizara un aviso de bomba

Según explicó la Inspectora Paloma Silva del Departamento de Inspección Secundaria Aeropuerto (Deinsa) de la Policía De Investigaciones, recibieron un llamado “por funcionarios de seguridad de este terminal informando que un pasajero, el cual ya se encontraba a bordo de una aeronave, habría dicho que mantenía en su poder una bomba”.

“Nosotros adoptamos el procedimiento, junto a personal de la Dirección General de Aeronáutica Civil, quienes descartaron la amenaza y la presencia de este artefacto”, agregó.

De acuerdo a lo que explicó, la funcionaria de la PDI, “lo que esta persona manifiesta es que en ningún momento su intención fue decir que mantenía una bomba, sino que más que nada fue en un tono de broma, más que nada por las preguntas que se le estaban haciendo respecto a la posición de su asiento”.

El sujeto, de nacionalidad uruguaya, se encuentra detenido por infracción al Código Aeronáutico.

“Persona policial adopta el procedimiento flagrante y lo pone a disposición del tribunal, quienes determinarán si es que se abre un proceso de investigación y si es que la persona es finalmente deportada o no del país”, explicaron desde la PDI.

En la ocasión, la funcionaria policial además detalló que este es un procedimiento que se da con relativa frecuencia. “Las personas no suelen tomar el peso de decir que mantienen un artefacto explosivo en un lugar de seguridad como en un terminal aéreo”.

Finalmente, respecto al futuro del detenido, junto con la detención arriesga un veto por parte de la aerolínea. “Esa determinación la toman las aerolíneas en sí, pero por lo que yo tengo entendido, claro, la persona se mantiene en un listado en el cual se mantiene el bloqueo para adquirir un nuevo pasaje y desarrollar un vuelo con dicha aerolínea”.

Más sobre:AeropuertoAviso de BombaVueloDGACPDi

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Se inicia la temporada de cruceros en Valparaíso, San Antonio y Punta Arenas: el calendario, los detalles y sus hitos

Jara reprocha uso de figura de Aylwin en franja de RN y apunta a Matthei: “Hicieron lo mismo que republicanos con Jaime Guzmán”

El escape de fiestas patrias: ¿Dónde viajaron los chilenos en septiembre?

Gobernador Orrego anuncia querella contra responsables que vandalizaron renovada Fuente Alemana de Parque Forestal

Asesor de Jara dice que recorte fiscal de Kast solo se alcanzaría cerrando el programa de alimentación escolar

La declaración del gerente general de Brink’s por la acusación de colusión con Prosegur y Loomis

Lo más leído

1.
Marruecos escribe su historia más grande en Chile: reduce al favorito Argentina y logra por primera vez el Mundial Sub 20

Marruecos escribe su historia más grande en Chile: reduce al favorito Argentina y logra por primera vez el Mundial Sub 20

2.
Cadem: Jara mantiene liderazgo en carrera presidencial, pero pierde contra la oposición en escenarios de segunda vuelta

Cadem: Jara mantiene liderazgo en carrera presidencial, pero pierde contra la oposición en escenarios de segunda vuelta

3.
“Un incómodo momento”: el enfado de la prensa transandina tras las pifias del público chileno al himno de Argentina

“Un incómodo momento”: el enfado de la prensa transandina tras las pifias del público chileno al himno de Argentina

4.
Bolivia elige a Rodrigo Paz como su próximo presidente hasta 2030

Bolivia elige a Rodrigo Paz como su próximo presidente hasta 2030

5.
Philippe Aghion, Nobel de Economía 2025: “Chile es un país muy dinámico, pero necesitan trabajar en su sistema educativo”

Philippe Aghion, Nobel de Economía 2025: “Chile es un país muy dinámico, pero necesitan trabajar en su sistema educativo”

Portada del dia

⚡¡Últimos días Cyber! Accede al mejor precio de 2025🗳️ 📰

Digital + LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Soy médico y este es el sustituto del azúcar más saludable de todos los endulzantes

Soy médico y este es el sustituto del azúcar más saludable de todos los endulzantes

¿Qué tan dañina fue la caída de Amazon Web Services?

¿Qué tan dañina fue la caída de Amazon Web Services?

Cómo fue el asalto al museo del Louvre en París y qué joyas “invaluables” robaron

Cómo fue el asalto al museo del Louvre en París y qué joyas “invaluables” robaron

Escritorio regulable eléctrico: ¿una herramienta útil o puro humo?

Escritorio regulable eléctrico: ¿una herramienta útil o puro humo?

Servicios

Comienza el Día del Cine con entradas desde $2.000: ¿Cómo comprar y hasta cuándo dura la promoción?

Comienza el Día del Cine con entradas desde $2.000: ¿Cómo comprar y hasta cuándo dura la promoción?

Comienza venta de entradas para la fecha de Soda Stereo en Chile: revisa los precios

Comienza venta de entradas para la fecha de Soda Stereo en Chile: revisa los precios

Rating del domingo 19 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del domingo 19 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Comienza el Día del Cine con entradas desde $2.000: ¿Cómo comprar y hasta cuándo dura la promoción?
Chile

Comienza el Día del Cine con entradas desde $2.000: ¿Cómo comprar y hasta cuándo dura la promoción?

Jara reprocha uso de figura de Aylwin en franja de RN y apunta a Matthei: “Hicieron lo mismo que republicanos con Jaime Guzmán”

Gobernador Orrego anuncia querella contra responsables que vandalizaron renovada Fuente Alemana de Parque Forestal

Se inicia la temporada de cruceros en Valparaíso, San Antonio y Punta Arenas: el calendario, los detalles y sus hitos
Negocios

Se inicia la temporada de cruceros en Valparaíso, San Antonio y Punta Arenas: el calendario, los detalles y sus hitos

El escape de fiestas patrias: ¿Dónde viajaron los chilenos en septiembre?

Asesor de Jara dice que recorte fiscal de Kast solo se alcanzaría cerrando el programa de alimentación escolar

Los 3 cambios clave que Rodrigo Paz planea implementar como nuevo presidente de Bolivia
Tendencias

Los 3 cambios clave que Rodrigo Paz planea implementar como nuevo presidente de Bolivia

Qué se sabe del accidente aéreo que terminó con un avión en el mar y dos muertos en Hong Kong

Por qué el príncipe Andrés renunció a todos sus títulos reales

La mayor de la historia: Team Chile presenta la delegación para el Mundial de Ciclismo de Pista 2025
El Deportivo

La mayor de la historia: Team Chile presenta la delegación para el Mundial de Ciclismo de Pista 2025

Alejandro Tabilo no puede ante Aleksandr Búblik y se despide en primera ronda del Torneo de Viena

El emotivo mensaje del Rey de Marruecos a la Sub 20 de su país tras conseguir el título mundial

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre

3 playas con aguas turquesas y arenas blancas para unas vacaciones en República Dominicana

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025

Día del cine 2025: estrenos y novedades para ver a precio rebajado
Cultura y entretención

Día del cine 2025: estrenos y novedades para ver a precio rebajado

Acústico y con temas de Lucybell: la primera presentación de Claudio Valenzuela tras el adiós de la banda

Steven Wilson en Chile: el frío cosmonauta supersónico

Lula advierte del riesgo de una “intervención” en la región tras las palabras de Trump sobre Venezuela
Mundo

Lula advierte del riesgo de una “intervención” en la región tras las palabras de Trump sobre Venezuela

Hamas entregará este lunes el cuerpo del rehén que supuestamente halló el domingo

Colombia llama a consulta a su embajador en Estados Unidos tras las amenazas de Trump

Los entretelones de Vota por la Niñez
Paula

Los entretelones de Vota por la Niñez

1 de cada 8 chilenas tendrá cáncer de mama: cómo detectar a tiempo la enfermedad y cuáles son sus síntomas

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca