Detienen a pasajero por aviso de bomba en el aeropuerto: sujeto dijo que se trataba de una broma

Sujeto que fue detenido por un aviso de bomba en el aeropuerto intentó realizar una broma, según dio a conocer la Policía de Investigaciones.

Durante la mañana de este lunes, la DGAC informó que había desembarcado a los pasajeros de un vuelo de Santiago a Puerto Montt luego de que un pasajero realizara un aviso de bomba

Según explicó la Inspectora Paloma Silva del Departamento de Inspección Secundaria Aeropuerto (Deinsa) de la Policía De Investigaciones, recibieron un llamado “por funcionarios de seguridad de este terminal informando que un pasajero, el cual ya se encontraba a bordo de una aeronave, habría dicho que mantenía en su poder una bomba”.

“Nosotros adoptamos el procedimiento, junto a personal de la Dirección General de Aeronáutica Civil, quienes descartaron la amenaza y la presencia de este artefacto”, agregó.

De acuerdo a lo que explicó, la funcionaria de la PDI, “lo que esta persona manifiesta es que en ningún momento su intención fue decir que mantenía una bomba, sino que más que nada fue en un tono de broma, más que nada por las preguntas que se le estaban haciendo respecto a la posición de su asiento”.

El sujeto, de nacionalidad uruguaya, se encuentra detenido por infracción al Código Aeronáutico.

“Persona policial adopta el procedimiento flagrante y lo pone a disposición del tribunal, quienes determinarán si es que se abre un proceso de investigación y si es que la persona es finalmente deportada o no del país”, explicaron desde la PDI.

En la ocasión, la funcionaria policial además detalló que este es un procedimiento que se da con relativa frecuencia. “Las personas no suelen tomar el peso de decir que mantienen un artefacto explosivo en un lugar de seguridad como en un terminal aéreo”.

Finalmente, respecto al futuro del detenido, junto con la detención arriesga un veto por parte de la aerolínea. “Esa determinación la toman las aerolíneas en sí, pero por lo que yo tengo entendido, claro, la persona se mantiene en un listado en el cual se mantiene el bloqueo para adquirir un nuevo pasaje y desarrollar un vuelo con dicha aerolínea”.