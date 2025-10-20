Aviso de bomba en aeropuerto de Santiago obliga a evacuar pasajeros de avión que iba a Puerto Montt
Según informó la DGAC, el aviso fue realizado por un pasajero mientras se realizaba el proceso de embarque.
Un aviso de bomba se registró durante la mañana de este lunes en un vuelo de Santiago a Puerto Montt.
Según informó la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), el vuelo afectado corresponde al LATAM079, y el aviso de bomba fue realizado por un pasajero mientras se realizaba el proceso de embarque.
Ante esto es que se activaron los protocolos de emergencia y los pasajeros fueron desembarcados mientras se desarrolla el procedimiento.
En la ocasión, se detuvo a un ciudadano de nacionalidad uruguaya.
