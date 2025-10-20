Aviso de bomba en aeropuerto de Santiago obliga a evacuar pasajeros de avión que iba a Puerto Montt

Un aviso de bomba se registró durante la mañana de este lunes en un vuelo de Santiago a Puerto Montt.

Según informó la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), el vuelo afectado corresponde al LATAM079, y el aviso de bomba fue realizado por un pasajero mientras se realizaba el proceso de embarque.

Ante esto es que se activaron los protocolos de emergencia y los pasajeros fueron desembarcados mientras se desarrolla el procedimiento.

En la ocasión, se detuvo a un ciudadano de nacionalidad uruguaya.