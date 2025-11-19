Detienen a seis sujetos en dos operativos policiales que dejaron drogas, municiones y armas incautadas en La Pintana

Esta tarde, dos operativos policiales desarrollados por Carabineros dejaron un saldo de seis delincuentes detenidos en la comuna de La Pintana, en la zona sur de la Región Metropolitana, por porte de armas y tráfico de drogas.

De acuerdo a lo informado por la institución policial, los procedimientos se desarrollaron con pocas horas de diferencia, y en estos se logró incautar dinero, droga dosificada, armas de fuego y municiones.

El primer hecho ocurrió alrededor de las 18.20 horas, en el marco de patrullajes preventivos, cuando efectivos que realizaban rondas por el sector de las calles Gobernador Muñoz Gamero con Puerto Alegre, donde tres individuos realizaban una transacción de drogas.

En el instante, los policías se aproximaron a fiscalizar, momento en el que dos de ellos huyeron. Sin embargo, el tercero, señalado como el comprador de las sustancias, confirmó que había adquirido drogas previamente.

Con todo, los policías mantuvieron patrullajes en el perímetro y 20 minutos después lograron dar con el paradero de uno de los hombres que huyó previamente en Rubén Darío con José Manuel Balmaceda. El tercero seguía siendo buscando por Carabineros, quienes le dieron alcance cuando ingresó a una vivienda al advertir la presencia policial.

Ante la flagrancia del hecho, los policías ingresaron a la vivienda hallando un arsenal de armas. De acuerdo al reporte se encontró una pistola marca Glock con número de serie borrado, adaptada para disparo automático, un cargador normal, dos cargadores extendidos, 80 balas 9 mm, una munición de guerra calibre 7.62; dinero en efectivo y droga dosificada.

Según información territorial, los detenidos pertenecerían a un grupo delictual conocido en el sector como “Los Rocha”.

Evidencias incautadas.

Tres detenidos con rifle con mira telescópica

Minutos más tarde, en la misma comuna, los efectivos policiales se trasladaron hasta la calle Francisco Bilbao, a la altura del #1868, debido a la denuncia de la presencia de un grupo armado en dos vehículos, lo que obligó a un despliegue policial para bloquear los accesos al sector.

Al darse cuenta de la proximidad policial, los individuos intentaron huir por los techos de las viviendas.

Uno de ellos fue sorprendido en el living del domicilio mencionado, portando un casco tipo balístico y un fusil calibre .22, el cual mantenía un cargador extendido con 22 cartuchos. En simultáneo, otros dos sujetos que escapaban por las techumbres fueron detenidos por el personal policial.

En el sitio del suceso se incautaron 44 cartuchos calibre .22 y $240.000 en efectivo, encontrados sobre el techo de una vivienda ubicada en pasaje Juan XXIII.

Los tres detenidos son adultos. El primero no mantiene antecedentes; mientras que el segundo registra causas anteriores por hurto, porte de arma y ocultación de identidad. El tercero de ellos posee tres causas vigentes por hurto simple y conducción sin licencia. El arma larga no registra encargo ni inscripción en los sistemas institucionales.