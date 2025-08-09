SUSCRÍBETE
Nacional

Detienen a sujeto que amenazó de muerte a alcalde de San Bernardo

Las motivaciones del sujeto radican en que él y su familia fueron desalojados por personal del muncipio de San Bernardo por vender de forma ilegal en el sector.

María José Halabi 
María José Halabi
Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Este sábado se efectuó la detención del sujeto que amenazó de muerte al alcalde de San Bernardo, Christopher White (PS), y a su familia por medio de una carta.

Se trata de un chileno de 56 años, con antecedentes policiales por lesiones graves.

De acuerdo a un extracto de la carta de amenaza, el sujeto también indicó: “Saca a los traficantes de las poblaciones y no a los que trabajan”.

El jefe de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) San Bernardo, subprefecto Ariel Ramírez, informó que “logramos posicionar al imputado en el lugar donde se dejó esta carta. También hicimos revisión de videos y cámaras, lo cual permitió hacer un seguimiento de la ruta de este individuo”.

Así, “se logró obtener las características y el vehículo en el que se movilizaba. Este sujeto fue detenido y fue confrontado con los medios de pruebas ya existentes, entre ellos, la ropa que vestían en el momento del ilícito”.

“El sujeto confesó que había realizado esta acción”, comentó Ramírez.

Consultado sobre las motivaciones del sujeto, el subprefecto Ariel Ramírez informó que “es una persona chilena, mayor de edad, y que él refiere que estas amenazas fueron motivadas porque él habría sido en su momento comerciante irregular del sector céntrico de la comuna y que su familia cercana realizaba esta actividad hasta el momento de ser desalojados durante estos días por la Municipalidad“.

En la misma línea, el fiscal jefe de Flagrancia Occidente, Patricio Rosas, detalló que “nos mostramos satisfechos con un rendimiento en breve plazo que ha culminado con la detención del autor confeso del delito de amenazas por escrito en contra de la víctima”.

Créditos: PDI

“En un procedimiento breve, organizado desde la flagrancia y que claramente contó con una autorización judicial que permitió la detención del autor de este hecho”, informó Rosas.

“El sujeto ha pasado a la audiencia de control de detención que se verificará en unos minutos. El imputado será formalizado por el delito de amenazas no condicionales en contra del alcalde (...), detalló en el punto de prensa.

Añadió que “el énfasis va a estar en su privación de libertad en un arresto domiciliario, pero habrá un énfasis de protección en la víctima. Tendrá una prohibición de acercamiento total al alcalde y a los lugares en los que él se encuentre. También tendrá rondas periódicas en su favor".

Por su lado, alcalde White explicó que “no nos van a intimidar, lo hemos conversado en distintas reuniones con Fiscalía, PDI, Carabineros, la sociedad civil y con nuestros vecinos. Quiero agradecer por esta señal clara que se ha dado hoy de que generar el daño que ha tratado de hacer este delincuente cobarde no es impune”.

Este “estándar es el que debiésemos seguir trabajando día a día para que sea el estándar para nuestras vecinos y vecinas cuando presentan una denuncia y cuando deciden enfrentar a quienes buscan generar miedo o temor”.

Sobre las motivaciones del imputado y el labor de la Municipalidad, el alcalde comentó que “por lo que se ha manifestado habría una vinculación con el trabajo que estamos realizando en la comuna, trabajo que ha sido una difícil tarea que es el ordenamiento del centro de nuestra ciudad”.

El contenido de la carta

El alcalde de San Bernardo, Christopher White, señaló en CHV que “cuando tú recibes una amenaza de este tipo, la verdad es que te genera conmoción y hace lo que ellos buscan, que en el fondo es amedrentar y decir ‘bueno, ¿valdrá la pena continuar frente a algo que es complejo y que lo vemos todos los días?’“.

Consultado sobre el temor de sus familiares, quienes también fueron amenazados, el alcalde respondió que “uno lo que más ama es su familia. Que alguien cobarde haga esto te desconcierta, te hacen dudar. Yo ya había recibido amenazas de muerte en mis años como alcalde, pero esta es la prima vez que lo hacen con esta desfachatez de ir al frontis municipal y amenazar a mi familia. Esto fue distinto y grave”.

Añadió que las otras veces habían sido “a través de gritos, de vehículos que nos habían estado persiguiendo. Siempre había sido verbal. Esta es la primera vez que fue un mensaje escrito, de puño y letra. Además, de forma diseñada, porque esta persona fue a la Municipalidad en un horario nocturno, dejó la carta abajo en un ingreso principal. Se ve algo más elaborado”.

“No han sido días fáciles porque hemos dados golpes duros, hemos sacado comercio ambulante, donde logramos llegar a bodegas con más de 20 mil cajetillas de cigarros irregulares. También fuegos artificiales, droga. Hemos desarmado mausoleos narcos, casas narcos, hogares clandestinos de adultos mayores, entre otros”, comentó.

Además, reflexionó que “esta carta habla también de un ‘déjenos trabajar’. Esto tiene que ver con lo que hicimos la semana pasada que fue sacar el comercio ambulante de una calle principal de la comuna”.

“No vamos a generalizar porque obviamente hay gente que quiere tener una oportunidad de trabajo y busca llevar recursos a su hogar. Pero también en los sistemas civilizados existen normas y reglas en donde si uno está vendiendo en la calle sin pagar una patente y al lado mío hay un comercio establecido que sí lo paga, es una competencia desleal y no es justo”, determinó.

Además, el “comercio ambulante genera situaciones en donde hay delitos y tráfico. Prueba de ello es lo que nosotros incautamos, casi 100 millones de pesos en situaciones irregulares“.

White sumó que “el mensaje tiene que ver claramente con eso, justificar la acción del trabajo del comercio ambulante y sacarnos al territorio que tiene que ver con el narcotráfico que es algo que también hemos hecho con mucha fuerza”.

Christopher White San Bernardo Amenazas Municipalidad PDI Fiscalía

