Detienen a sujeto que cometía robos dentro de la autopista Vespucio en Lo Espejo

Un sujeto mayor de edad fue detenido por Carabineros durante la tarde de este martes, luego de ser sorprendido robando a conductores que transitaban por la autopista Vespucio Sur, en la comuna de Lo Espejo, en la Región Metropolitana.

El aviso se dio desde la misma concesionaria de la vía expresa, donde se mantiene un funcionario policial que alertó de la acción de este hombre en solitario, que buscaba robar especies de los conductores que transitaban por el sector conocido como el “barrio chino” de la referida comuna.

Por lo anterior fue detenido un hombre de 40 años, con un amplio prontuario policial, que se movilizaba en una bicicleta, la cual dejaba a un costado de la vía.

El comisario Luis Segura, de la 11° comisaría de Lo Espejo, detalló que “se estaba efectuando un robo a una conductora, la cual estaba al interior de la autopista Vespucio, en dirección al oriente. A raíz de lo anterior, concurre personal de Lo Espejo, permitiendo la detención del sujeto que anteriormente sustrajo un teléfono celular”.

A la víctima en esta oportunidad, le rompió el vidrio con una piedra, logrando sustraer las especies que estaban a su alcance.

Frente a lo anterior, el comisario Segura señaló que el modus operandi de los robos ocurridos en el lugar, ha cambiado. Si antes ocurrían en la caletera de la vía expresa, en esta oportunidad el delito ocurrió al interior de las vías de alta velocidad, donde el tráfico se encontraba con lentitud producto de la congestión vehicular.

“Ahora tuvieron la osadía de ingresar al interior de la autopista Vespucio, lo cual causa un gran impacto en el tema de los robos en la comuna”, afirmó Segura, dando cuenta que no se logró recuperar las especies sustraídas en esta instancia.