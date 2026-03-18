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    Detienen a sujeto que lanzó balón de gas en la cabeza a guardia municipal durante fiscalización en Estación Central

    Funcionarios municipales fueron enfrentados con objetos contundentes por una turba el pasado sábado, en momentos en que intentaban retirar carros callejeros de comida operados por comerciantes informales. El agresor será imputado por el delito de homicidio frustrado.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    Imagen: captura de pantalla.

    Personal de Carabineros detuvo esta jornada a un sujeto de nacionalidad venezolana que la noche del pasado sábado agredió con un balón de gas a un inspector municipal de la comuna de Estación Central, en el marco de un operativo para retirar carros de comida callejera en el sector del Metro Las Rejas.

    Todo comenzó con un llamado de vecinos que denunciaron ruidos molestios e incivilidades en calle María Rozas Velásquez, a pocos metro de la Alameda. Hasta el lugar se trasladó, cerca de las 21.30, un grupo de funcionarios municipales provistos con equipamiento táctico, quienes fueron enfrentados con objetos contundentes por una turba de cerca de 20 personas en momentos en que procedían a retirar algunos carros de los comerciantes informales.

    En este marco, el detenido -de 32 años de edad y que se encuentra de forma regular en el país- lanzó un balón de gas de 5 kilos contra los guardias, el que golpeó en su cabeza a uno de los funcionarios. Pese a que contaba con casco, el afectado resultó con lesiones de consideración, así como otros cuatro guardias que también fueron agredidos durante el operativo.

    La agresión -que quedó registrada en video- activó un trabajo policial que derivó esta jornada en la detención del agresor, quien fue trasladado a la 21 Comisaría de Estación Central.

    Al respecto, el teniente coronel Bernardo Leiva, de la Prefectura Santiago Central, informó que la detención se realizó tras el ingreso a su departamento por parte de personal del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (Gope) de Carabineros.

    Así, sostuvo que, producto de una investigación de la Sección de Investigación Policial (SIP) Metropolitana y “por medio de una orden emanada del Sexto Juzgado de Garantía, por el delito de homicidio frustrado de funcionario municipal, personal Gope logró la detención tras el ingreso al domicilio de esta persona”.

    La autoridad indicó que la captura fue posible debido al análisis del video de la agresión y de redes sociales, lo que permitió identificar al sujeto, un comerciante ambulante que posee antecedentes por lesiones y violencia intrafamiliar y reside con su familia en el sector.

    Asimismo, el teniente coronel Leiva señaló que, al interior del departamento, se encontraron las vestimentas que el sujeto usaba al momento de agredir al funcionario municipal, quien se mantiene con licencia médica.

    Autoridades

    Hasta la 21 Comisaría se trasladó esta noche el delegado presidencial metropolitano, Germán Codina, quien sostuvo que el gobierno presentará una querella contra el agresor.

    “A nosotros lo que nos interesa es que esta persona pague con todo el rigor de la ley”, expresó Codina.

    Por su parte, el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, valoró la detención del atacante.

    “Creemos que esta señal es muy importante. Que este tipo de acciones finalmente tengan una sanción, para nosotros es satisfactorio, nos fortalece también con el trabajo que hemos estado realizando con la municipalidad”, manifestó.

    Más sobre:Policialdetenidoagresiónbalón de gasguardia municipal

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