    Nacional

    Detienen a sujeto que lanzó bombas molotov contra vivienda en Lo Barnechea

    El imputado, quien mantenía rencillas previas con la víctima, puso en riesgo a un adulto y una menor de edad.

    Joaquín DíazPor 
    Joaquín Díaz

    Un hombre fue detenido por Carabineros tras protagonizar un ataque incendiario contra una vivienda del sector de Emaús, en la comuna de Lo Barnechea.

    A eso de las 13:00 horas del viernes, personal de la 53ª Comisaría concurrió hasta el lugar tras un llamado a la Central de Comunicaciones, donde se alertó sobre un individuo que estaría lanzando objetos incendiarios contra una casa particular.

    En ese sentido, el mayor Marcelo Ruiz señaló que “se reportó que una persona estaba siendo atacada por un sujeto adulto con el que mantenía rencillas anteriores. Según su versión, estaba al cuidado de una menor en un domicilio particular cuando llega este sujeto, quien lo increpa sin provocación alguna y le lanza un líquido acelerante.

    “Para repeler este ataque, la víctima extrae del interior del inmueble una pistola de aire comprimido con la cual se defiende. No conforme con esto, el imputado lanza bombas molotov, no generando daños ni lesiones a ningún miembro de la familia”, señaló el funcionario policial.

    Tras la denuncia de la vçitima a Carabineros, los efectivos policiales iniciaron un patrullaje por el sector, logrando ubicar y detener al presunto autor, quien mantiene antecedentes penales.

    El imputado fue puesto a disposición del Ministerio Público por el delito de homicidio frustrado, además de otros cargos vinculados al uso de elementos incendiarios y a la puesta en riesgo de menores y terceros.

