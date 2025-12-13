INDH se querella por “vejaciones injustas” en caso de carabinero fallecido al interior de COP en Ercilla

Una querella por “vejaciones injustas” presentó el pasado jueves el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ante el Juzgado de Garantía de Collipulli, esto en el contexto del fallecimiento del teniente de Carabineros Robert Ruiz el pasado 15 de noviembre mientras se encontraba en la Comisaría de Control de Orden Público (COP) de Pailahueque, en La Araucanía.

Según los antecedentes presentados en la querella del INDH, la víctima, un teniente de Carabineros, se habría presentado al COP tras un llamado por la desaparición de un fusil.

En ese contexto, su esposa habría recibido a las 22:00 horas de ese día un llamado señalando que su pareja había sufrido un accidente y que había sido derivado al hospital de Victoria, lugar donde la informaron que realmente estaba en el hospital de Temuco.

El funcionario policial era investigado como imputado por el Servicio de Asuntos Internos de Carabineros (Saicar) y se mantuvo al interior del COP desde las 11 de la mañana hasta las 10:30 de la noche aproximadamente.

En paralelo a ello, la casa del teniente fue objeto de registro por parte de la Fiscalía Militar.

Según el relato que le habrían dado los funcionarios policiales a la viuda, el imputado habría forcejado con los funcionarios del Saicar para intentar quitarle el arma a uno de ellos. Al no lograrlo, fue a otra área de la comisaría donde le habría arrebatado el arma a otro carabinero y se habría disparado en la cabeza.

“De esta manera, la querella del INDH sostiene que es posible hipotetizar una falta de adecuación del procedimiento investigativo a estándares de derechos humanos en relación a las garantías que asisten a todo imputado. Esto es lo que permite establecer la eventual existencia de vejaciones injustas”, explican desde la institución.