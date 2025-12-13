Minsal abre sumario: hígado donado por niña de 5 años no llegó a Santiago por falta de avión

Un procuramiento de órganos realizado el pasado miércoles en el Hospital Las Higueras de Talcahuano terminó con la pérdida de un hígado por falta de una aeronave para su traslado a Santiago, pese a que la donación correspondía a una niña de cinco años con diagnóstico de muerte cerebral .

Si bien el proceso permitió salvar la vida de dos personas, el hígado no logró ser trasladado a tiempo a la capital , donde una niña de dos años esperaba el trasplante. A 48 horas de lo ocurrido, el Ministerio de Salud descartó la existencia de errores en el procedimiento.

El coordinador nacional de trasplantes del Minsal, José Luis Rojas, sostuvo que existía disponibilidad de un avión para el día siguiente, aunque reconoció que los plazos eran acotados para concretar el traslado del órgano dentro del tiempo clínicamente viable.

Sin embargo, desde la Armada se entregó una versión distinta. El jefe de fuerza regional, contraalmirante Edgardo Acevedo, afirmó que la institución fue contactada para solicitar apoyo, pero a nivel del Estado Mayor Conjunto, y no directamente a la Segunda Zona Naval.

Hígado donado por niña de 5 años no llegó a Santiago por falta de avión: Minsal abre sumario

A ello se sumó que clubes aéreos civiles también se encontraban disponibles para colaborar en el traslado, según indicó Felipe Schlack, coordinador general de Médicos del Aire y director regional de la Federación Aérea de Chile, quienes habían solicitado ser parte del protocolo.

En paralelo, Skarlett Ketterer, madre de la niña donante, Isabella, entregó su testimonio a Meganoticias, apuntando a responsabilidades estatales. “Aquí no hubo una negligencia médica, aquí yo siento que falló el Estado, porque se supone que iba a haber un avión de la FACh que nos había confirmado que esto sí se iba a hacer”, señaló.

La mujer agregó que la situación también afectó profundamente a la familia receptora. “Era una niña la que iba a recibir el trasplante de Isabella, fue fome porque la mamá y el papá tenían la esperanza, porque se les había avisado de que iba a llegar el órgano a ella y por la burocracia que hay en este país, al final no se llevó a cabo”, lamentó.

En Santiago, la familia de la menor que esperaba el trasplante se trasladó hasta el Hospital Luis Calvo Mackenna, donde permaneció hasta las dos de la madrugada, sin que el órgano finalmente llegara.

Ante la controversia, el Ministerio de Salud anunció el inicio de un sumario administrativo para esclarecer lo ocurrido y otorgar mayor transparencia al caso.

En tanto, desde el Servicio de Salud de Talcahuano informaron, a través de un comunicado, que se activaron todos los procedimientos clínicos y administrativos establecidos para esclarecer esta situación. Mientras tanto, la menor que esperaba el trasplante continúa en lista de espera.