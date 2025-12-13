Capturan a dos sujetos que vendían pirotecnia ilegalmente a través del Marketplace de Facebook
La investigación de la Fiscalía Metropolitana Sur y el OS-9 permitió establecer la participación de los dos sujetos. Durante su captura también se incautaron más de 2.000 unidades de pirotecnia, armas de fuego, munición, droga y dinero en efectivo.
Una investigación conjunta entre la Fiscalía Metropolitana Sur y el OS-9 de Carabineros permitió la captura de dos sujetos que se dedicaban a la ilícita de fuegos artificiales a través de redes sociales.
“Gracias a una extensa investigación y diversos operativos, se logró detener a dos personas en la comuna de Pedro Aguirre Cerda y Pudahuel, incautando más de 2.000 unidades de pirotecnia, armas de fuego, munición, droga y dinero en efectivo”, detalló sobre el caso el teniente Felipe Corés, del OS-9 de Carabineros.
En detalle, la institución policial logró a través de la investigación realizada determinar que los dos detenidos vendían pirotecnia de manera ilegal a través del Marketplace de Facebook. Por ello, se gestaron las órdenes de entrada y registro a sus domicilios.
Lo anterior permitió en un primer momento capturar a uno de los investigados en septiembre pasado, mientras que el segundo fue detenido el jueves 11 de diciembre.
Además de la pirotecnia, durante el operativo policial también se incautó armamento y drogas. El detalle es el siguiente:
- 1 pistola Bersa color negro, con cargador y número de serie borrado
- 1 pistola a fogueo Gap, también con numeración suprimida
- 4 municiones calibre 9mm
- 61 tortas de fuegos artificiales
- 2 artefactos de tipo “palmera”
- 2 bengalas náuticas de mano
- 2.191 unidades adicionales de fuegos artificiales de diversos tipos
- Efectivo por $678.900
- 1 celular
- 1,5 kg de marihuana
Los detenidos fueron identificados como K.A.S.G., 16 años, chileno, sin antecedentes y S.M.O.O., 26 años, chileno, con antecedentes policiales por robo con intimidación, portar elementos para cometer delitos, tenencia o porte de armas, entre otros.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
4.
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesInfórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.