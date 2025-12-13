VOTA INFORMADO por $1100
    Nacional

    Capturan a dos sujetos que vendían pirotecnia ilegalmente a través del Marketplace de Facebook

    La investigación de la Fiscalía Metropolitana Sur y el OS-9 permitió establecer la participación de los dos sujetos. Durante su captura también se incautaron más de 2.000 unidades de pirotecnia, armas de fuego, munición, droga y dinero en efectivo.

    Joaquín Barrientos 
    Joaquín Barrientos
    Carabineros de Chile

    Una investigación conjunta entre la Fiscalía Metropolitana Sur y el OS-9 de Carabineros permitió la captura de dos sujetos que se dedicaban a la ilícita de fuegos artificiales a través de redes sociales.

    “Gracias a una extensa investigación y diversos operativos, se logró detener a dos personas en la comuna de Pedro Aguirre Cerda y Pudahuel, incautando más de 2.000 unidades de pirotecnia, armas de fuego, munición, droga y dinero en efectivo”, detalló sobre el caso el teniente Felipe Corés, del OS-9 de Carabineros.

    En detalle, la institución policial logró a través de la investigación realizada determinar que los dos detenidos vendían pirotecnia de manera ilegal a través del Marketplace de Facebook. Por ello, se gestaron las órdenes de entrada y registro a sus domicilios.

    Lo anterior permitió en un primer momento capturar a uno de los investigados en septiembre pasado, mientras que el segundo fue detenido el jueves 11 de diciembre.

    Además de la pirotecnia, durante el operativo policial también se incautó armamento y drogas. El detalle es el siguiente:

    • 1 pistola Bersa color negro, con cargador y número de serie borrado
    • 1 pistola a fogueo Gap, también con numeración suprimida
    • 4 municiones calibre 9mm
    • 61 tortas de fuegos artificiales
    • 2 artefactos de tipo “palmera”
    • 2 bengalas náuticas de mano
    • 2.191 unidades adicionales de fuegos artificiales de diversos tipos
    • Efectivo por $678.900
    • 1 celular
    • 1,5 kg de marihuana

    Los detenidos fueron identificados como K.A.S.G., 16 años, chileno, sin antecedentes y S.M.O.O., 26 años, chileno, con antecedentes policiales por robo con intimidación, portar elementos para cometer delitos, tenencia o porte de armas, entre otros.

