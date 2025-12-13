Comerciante es baleada en Independencia mientras cerraba su local: se investiga homicidio frustrado

Un homicidio frustrado se registró durante la noche de este miércoles en la comuna de Independencia, luego de que una comerciante fuera atacada a disparos mientras cerraba su local comercial.

La víctima recibió al menos cinco impactos balísticos y fue trasladada a un recinto asistencial, donde se encuentra fuera de riesgo vital.

Así lo informó el fiscal del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Esteban Silva, quien detalló que el ataque ocurrió en la esquina ubicada detrás del punto de prensa.

“Una comerciante estaba cerrando su local comercial y fue atacada con disparos por un par de sujetos que, utilizando un arma de fuego, le agredieron en cinco oportunidades aproximadamente ”, señaló.

El persecutor indicó que la víctima es de nacionalidad extranjera, tiene alrededor de 35 años y reside hace bastante tiempo en el país, manteniendo su situación migratoria regular. Al momento del ataque, la mujer se encontraba sola en el local.

Respecto a la dinámica del hecho, Silva precisó que, de acuerdo con las primeras diligencias, no existiría una intención de robo. “No pareciera que hubiera intención de acercarse a ella como para robarla, sino que más bien se acercaron para dispararle directamente”, afirmó.

En cuanto a los responsables, el fiscal confirmó que se trataría de dos sujetos, quienes, según testimonios preliminares, se habrían movilizado en un scooter, aunque hasta ahora no se han recabado registros de cámaras de seguridad que permitan confirmar esa dinámica.

Finalmente, Silva señaló que el sector registra episodios similares, agregando que el mismo local ya había sido atacado de manera similar en 2024, por lo que se está investigando una eventual vinculación entre ambos hechos. Las diligencias son encabezadas por la Brigada de Homicidios de la PDI, en el marco de una investigación que se encuentra en etapa inicial.