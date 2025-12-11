A prisión preventiva mujer acusada de doble homicidio en Quilicura: menor de edad quedó tetrapléjico tras balacera

Una mujer fue enviada a prisión preventiva luego de ser formalizada por un doble homicidio consumado y uno frustrado, hechos que afectaron a dos adultos y a un menor de edad, respectivamente, en la comuna de Quilicura, Región Metropolitana.

Los hechos se remontan al viernes 27 de septiembre de 2024, cuando en una plaza de la población Raúl Silva Henríquez, se efectuó una balacera que terminó con tres personas gravemente heridas. Dos adultos, de 35 y 87 años, perdieron la vida.

El treintañero recibió al menos tres disparos en su cuerpo y aunque el hombre de la tercera edad era inicialmente el único “fuera de riesgo vital”, por haber recibido un impacto “perdido” en una de sus piernas, su estado de salud empeoró con el pasar de los días.

En tanto, un adolescente de 14 años quedó tetrapléjico tras recibir impactos balísticos en su tórax, los que generaron daños graves en su columna.

El fiscal del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Javier Carreño, señaló que “a través del trabajo realizado de la PDI y la Brigada de Homicidios Centro Norte, logró la prisión preventiva de una imputada que fue formalizada por el delito de homicidio calificado, tanto consumado como frustrado, que incluso involucra a un menor de edad”.

“Se logró acreditar para efectos de lograr la prisión preventiva, los delitos imputados y también el delito de tenencia ilegal de arma de fuego”, agregó el fiscal Carreño.

El 2° Juzgado de Garantía de Santiago decretó la máxima medica cautelar por considerar que la adulta constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.

De acuerdo con el relato de testigos, la acusada habría participado de los disparos que se efectuaron durante el violento hecho. Se fijó un plazo de 120 días para realizar la investigación.