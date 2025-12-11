Inspector municipal de Independencia fue agredido con un cuchillo en la cabeza

Un inspector del municipio de Independencia fue agredido con un cuchillo en la cabeza, justo en la semana que el Congreso aprobó y despachó la nueva Ley de Seguridad Municipal.

El ataque ocurrió luego que la Central de Seguridad de Independencia informó sobre un sujeto que estaba generando amenazas en la intersección de Recabarren con Luis Johnson.

Testigos señalaron que el individuo, de unos 42 años, había causado destrozos en la casa de una familiar, por lo que varias personas lo seguían portando palos.

Los equipos municipales acudieron al lugar y lograron ubicarlo. En ese momento, el sujeto huyó hacia avenida Dorsal y los móviles consiguieron interceptarlo cuando intentaba abordar un bus de la locomoción colectiva.

Debido a su actitud agresiva -portaba un palo y un arma blanca de gran tamaño con la que amenazaba a los inspectores- se solicitó apoyo de otro móvil.

Durante el intento de reducción, el individuo atacó a un inspector, provocándole una herida de aproximadamente cinco centímetros en el cuero cabelludo.

El alcalde Agustín Iglesias condenó la agresión contra uno de los funcionarios de Seguridad Pública de su comuna.

“No vamos a tolerar que quienes trabajan día a día por la tranquilidad de nuestros vecinos sean agredidos de esta manera. Como municipalidad y como comunidad, respaldamos totalmente a nuestro inspector y a todos nuestros equipos de seguridad quienes están cumpliendo un rol fundamental en la prevención y en la respuesta rápida ante situaciones de riesgo, y merecen respeto y protección”, recalcó.

Posteriormente efectivos de Carabineros capturaron al agresor, que fue llevado hasta la unidad policial de la zona. En tanto, el inspector recibió atención médica de urgencia hasta el Hospital del Trabajador.

“Lo que ocurrió refleja la importancia de que el gobierno implemente a la brevedad el protocolo para implementar en la práctica de Ley de Seguridad Municipal. Es fundamental seguir fortaleciendo las herramientas y atribuciones de los municipios en materia de seguridad”, recalcó el alcalde Iglesias, tras lo ocurrido.