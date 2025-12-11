VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Inspector municipal de Independencia fue agredido con un cuchillo en la cabeza

    El agresor le provocó una herida de aproximadamente cinco centímetros en el cuero cabelludo al trabajador del municipio.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    Un inspector del municipio de Independencia fue agredido con un cuchillo en la cabeza, justo en la semana que el Congreso aprobó y despachó la nueva Ley de Seguridad Municipal.

    El ataque ocurrió luego que la Central de Seguridad de Independencia informó sobre un sujeto que estaba generando amenazas en la intersección de Recabarren con Luis Johnson.

    Testigos señalaron que el individuo, de unos 42 años, había causado destrozos en la casa de una familiar, por lo que varias personas lo seguían portando palos.

    Los equipos municipales acudieron al lugar y lograron ubicarlo. En ese momento, el sujeto huyó hacia avenida Dorsal y los móviles consiguieron interceptarlo cuando intentaba abordar un bus de la locomoción colectiva.

    Debido a su actitud agresiva -portaba un palo y un arma blanca de gran tamaño con la que amenazaba a los inspectores- se solicitó apoyo de otro móvil.

    Durante el intento de reducción, el individuo atacó a un inspector, provocándole una herida de aproximadamente cinco centímetros en el cuero cabelludo.

    El alcalde Agustín Iglesias condenó la agresión contra uno de los funcionarios de Seguridad Pública de su comuna.

    “No vamos a tolerar que quienes trabajan día a día por la tranquilidad de nuestros vecinos sean agredidos de esta manera. Como municipalidad y como comunidad, respaldamos totalmente a nuestro inspector y a todos nuestros equipos de seguridad quienes están cumpliendo un rol fundamental en la prevención y en la respuesta rápida ante situaciones de riesgo, y merecen respeto y protección”, recalcó.

    Posteriormente efectivos de Carabineros capturaron al agresor, que fue llevado hasta la unidad policial de la zona. En tanto, el inspector recibió atención médica de urgencia hasta el Hospital del Trabajador.

    “Lo que ocurrió refleja la importancia de que el gobierno implemente a la brevedad el protocolo para implementar en la práctica de Ley de Seguridad Municipal. Es fundamental seguir fortaleciendo las herramientas y atribuciones de los municipios en materia de seguridad”, recalcó el alcalde Iglesias, tras lo ocurrido.

    Más sobre:PolicialIndependenciaSeguridad municipal

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    TOP de Valparaíso dicta veredicto condenatorio por homicidios de hinchas colocolinos en festejos por el título de 2022

    Corte de Punta Arenas ratifica destitución de TENS por viajar al extranjero mientras estaba con licencia médica

    Providencia comienza a aplicar multa por casi $ 350.000 para las personas que compren en el comercio ilegal

    La operación masiva contra el tráfico de especies que logró incautar 30.000 animales vivos en 134 países

    Horarios fijos y presencialidad: más del 70% de los jóvenes prefiere una modalidad de trabajo tradicional

    Brazo minero del grupo Luksic nombra por primera vez a una mujer como gerente general de una de sus operaciones

    Lo más leído

    1.
    Ingeniera y heptapuntaje nacional sobre PAES M2: “Es superdifícil llegar al nivel de profundidad que hubo esta vez”

    Ingeniera y heptapuntaje nacional sobre PAES M2: “Es superdifícil llegar al nivel de profundidad que hubo esta vez”

    2.
    Avanza el proceso de destitución de Orrego en el Tricel: ministra Ravanales toma declaración a testigos del Gore

    Avanza el proceso de destitución de Orrego en el Tricel: ministra Ravanales toma declaración a testigos del Gore

    3.
    Fue deportado por EE.UU. en 2023: dictan acusación contra Pedro Barrientos por asesinato de Víctor Jara

    Fue deportado por EE.UU. en 2023: dictan acusación contra Pedro Barrientos por asesinato de Víctor Jara

    4.
    Camila Merino y Ley de Seguridad Municipal: “Ahora nuestros patrulleros podrán detener sin que los carabineros estén presentes”

    Camila Merino y Ley de Seguridad Municipal: “Ahora nuestros patrulleros podrán detener sin que los carabineros estén presentes”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Disfrazada y en constante peligro: cómo María Corina Machado escapó de Venezuela

    Disfrazada y en constante peligro: cómo María Corina Machado escapó de Venezuela

    Qué se sabe sobre la “supergripe” H3N2 que provocó hospitales saturados y el retorno de las mascarillas en dos países

    Qué se sabe sobre la “supergripe” H3N2 que provocó hospitales saturados y el retorno de las mascarillas en dos países

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana (y las 10 comunas que concentrarán las precipitaciones)

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana (y las 10 comunas que concentrarán las precipitaciones)

    El cáncer poco común que está aumentando su incidencia en personas jóvenes, según un reciente estudio

    El cáncer poco común que está aumentando su incidencia en personas jóvenes, según un reciente estudio

    Servicios

    Estas son las excusas válidas para no votar en la segunda vuelta

    Estas son las excusas válidas para no votar en la segunda vuelta

    Cuál es la multa para quienes no cumplan como vocal de mesa en la segunda vuelta

    Cuál es la multa para quienes no cumplan como vocal de mesa en la segunda vuelta

    Cuál es la multa por no ir a votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales

    Cuál es la multa por no ir a votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales

    TOP de Valparaíso dicta veredicto condenatorio por homicidios de hinchas colocolinos en festejos por el título de 2022
    Chile

    TOP de Valparaíso dicta veredicto condenatorio por homicidios de hinchas colocolinos en festejos por el título de 2022

    Corte de Punta Arenas ratifica destitución de TENS por viajar al extranjero mientras estaba con licencia médica

    Providencia comienza a aplicar multa por casi $ 350.000 para las personas que compren en el comercio ilegal

    Brazo minero del grupo Luksic nombra por primera vez a una mujer como gerente general de una de sus operaciones
    Negocios

    Brazo minero del grupo Luksic nombra por primera vez a una mujer como gerente general de una de sus operaciones

    La Bolsa de Santiago ignora la caída de las acciones internacionales de IA y marca un nuevo máximo histórico

    El dólar cae a mínimos de más de un año en medio de nuevo récord en el precio del cobre y las señales de la Fed

    La operación masiva contra el tráfico de especies que logró incautar 30.000 animales vivos en 134 países
    Tendencias

    La operación masiva contra el tráfico de especies que logró incautar 30.000 animales vivos en 134 países

    Los 6 nominados a los Game Awards que compiten hoy por el máximo honor

    Por qué te salen canas en el cabello (y qué puedes hacer para evitarlo)

    Drama para Alexis Sánchez y Gabriel Suazo: proponen cerrar el estadio del Sevilla tras graves incidentes ante el Betis
    El Deportivo

    Drama para Alexis Sánchez y Gabriel Suazo: proponen cerrar el estadio del Sevilla tras graves incidentes ante el Betis

    El Betis de Pellegrini tiene una cómoda victoria en Croacia y se perfila como candidato en la Europa League

    ¿Opción para la U? Rosario Central sorprende y deja libre a Ariel Holan

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas
    Finde

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Desde Harry Potter hasta Los Simpson y Super Mario: estos son los 4 parques temáticos de Universal Orlando Resort

    En crisis: Trabajadores del Parque Cultural Valparaíso cuestionan “inexperiencia” del directorio
    Cultura y entretención

    En crisis: Trabajadores del Parque Cultural Valparaíso cuestionan “inexperiencia” del directorio

    “Necesitamos una heroína con defectos”: la actriz Milly Alcock revela los detalles de la película Supergirl

    Se ha hecho justicia con Toto: la revancha de la banda que vuelve a Chile con su show más masivo

    ¿Está dejando Canadá de ser el país de las puertas abiertas?
    Mundo

    ¿Está dejando Canadá de ser el país de las puertas abiertas?

    Zelenski da a EE.UU. una nueva versión del plan de paz y defiende un referéndum sobre la soberanía del Donbás

    María Corina Machado en Oslo: los escenarios que se abren ahora para la líder opositora venezolana

    Fundación Gerocultura: el proyecto que pone la vejez sobre las tablas
    Paula

    Fundación Gerocultura: el proyecto que pone la vejez sobre las tablas

    Hablemos de amor: por qué muchas mujeres se sienten más acompañadas por alguien menor

    Violencia institucional: Lo que ocurre cuando las instituciones no funcionan