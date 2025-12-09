Tras votación en la Cámara: Congreso aprueba y despacha la Ley de Seguridad Municipal

Tras una truncada sesión matutina donde no se alcanzó el quorum de diputados para trabajar en el hemiciclo, la Cámara de Diputados logró sesionar la tarde de este martes, donde los parlamentarios votaron y aprobaron la denominada Ley de Seguridad Municipal.

El proyecto estaba en tabla con suma urgencia y se encontraba en su tercer trámite constitucional.

En detalle, la iniciativa modifica la ley N° 18.695 de Municipalidades, con el objeto de fortalecer la institucionalidad municipal en materia de seguridad pública y prevención del delito.

La Ley regula las facultades y obligaciones de los municipios en materia de prevención del delito y seguridad pública. Asimismo, determina las tareas y atribuciones de los directores de seguridad pública.

A fines de noviembre, el Senado despachó a tercer trámite el proyecto con una serie de enmiendas. Entre las aprobadas estaba la presentada por la senadora Yasna Provoste, que busca que los alcaldes se sometan de forma obligatoria a test de drogas.

En la misma instancia, se respaldó la propuesta del senador Esteba Velásquez, que pretende que los integrantes del Concejo Municipal también se sometan a esta medida.

De esa forma, en caso de un resultado positivo no justificado se aplicará como sanción la pérdida del cargo.

En el Senado también se habían hecho especificaciones sobre los sistemas de televigilancia e infraestructura de prevención situacional.

En detalle, el proyecto contempla que “a través de estos medios tecnológicos, solo podrán grabarse imágenes. No podrán grabarse sonidos de ninguna naturaleza y la captación de los mismos tendrá por única finalidad la generación de alertas”.

Esta jornada la Cámara aprobó las modificaciones del Senado al proyecto y lo despachó para ser Ley.