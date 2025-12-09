VOTA INFORMADO por $1100
    Política

    “La sesión fracasó”: Cámara Baja no puede sesionar por masiva ausencia de diputados

    Los diputados debían discutir el proyecto de ley de seguridad municipal. Para ello se convocó a una nueva sesión para esta tarde.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    La sesión estaba programada para las 10.00 de la mañana, sin embargo, pasaron cerca de 15 minutos y el quorum requerido para abrir la jornada en la Cámara de Diputados aún no estaba completo.

    En consecuencia el presidente de la Cámara Baja, José Miguel Castro, solicitó a los presentes anotarse en el libro de actas y dar por fracasada la sesión.

    “No vamos a poder abrir sesión de Sala. No es ninguna gracia esto. Así que pase por favor a ponerse el libro de actas y la sesión fracasó, y en la tarde las comisiones siguen exactamente igual. Muchas gracias”, sostuvo.

    Esta no es primera vez que ocurre una situación de este tipo. En octubre pasado, la Cámara de Diputados tampoco pudo sesionar una jornada porque no estaba presente el mínimo de diputados para trabajar.

    Tras el fracaso, el diputado Castro citó a una sesión especial para las 14.15 horas de este martes, en una instancia que se prolongaría hasta las 15.15 horas.

    En esa oportunidad se espera discutir los puntos en tabla que no se lograron abordar en la jornada de la mañana por falta de quorum.

    Tales puntos son: la suma urgencia del proyecto de ley que modifica la ley N° 18.695 de Municipalidades, con el objeto de fortalecer la institucionalidad municipal en materia de seguridad pública y prevención del delito. Iniciativa conocida como la ley de seguridad municipal.

    Multas para los ausentes

    Tras el bochorno en el hemiciclo, el presidente de la testera, acompañado del segundo Vicepresidente, Eric Aedo, y del secretario, emitió un punto de prensa donde lamentó que "lo que ha pasado hoy día, no es la primera vez que pasa en mi presidencia".

    “Pero independiente de eso, como presidente de la Cámara y con el vicepresidente y el secretario vamos a seguir dando la cara frente a estas situaciones que, por supuesto, no son gratas“, sostuvo.

    En ese sentido, Castro aseguró que durante la tarde se efectuará una “sesión corta” para discutir la ley de seguridad municipal, en consecuencia, solicitó que “todos los comités y todos los presentes en la sala permitan votarla sin discusión, de manera de no parar el trámite legislativo de algo tan importante”.

    Respecto a las cifras, el secretario de la testera explicó que al momento de dar por fracasada la sesión había 49 diputados presentes en la Sala.

    Además, confirmó que había parlamentarios que mantenían licencias médicas. Eso sí, señaló que no mantiene "el dato de cuántos fueron los excusados, pero sí unos 20 más los que estaban excusados".

    A eso se suma la situación de una diputada que sufrió un accidente de tránsito esta mañana. “Tuvo un accidente de tránsito, que nos avisó temprano un choque por alcance. Ella también va a estar excusada porque obviamente está en un proceso distinto”, aseveró el secretario.

    Castro, señaló que “aproximadamente, estamos hablando de 155 diputados, aproximadamente (que habrían faltado) y 10 que sí estaban en comisiones paralelas”.

    De acuerdo a los protocolos, ahora se deberán esperar tres días “antes de poder hacerle el oficio al presidente, porque el presidente lo firma y se cursa la multa como corresponde”, explicó el secretario.

    Respecto a la multa, el presidente de la Cámara detalló que se trata del "2% del sueldo de los parlamentarios".

