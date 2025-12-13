Aduana incauta dos toneladas de vainillas y casquillos ocultos en exportación de cobre

Una inédita incautación de cerca de dos toneladas de vainillas y casquillos de municiones realizó personal de Aduana de San Antonio, en la región de Valparaíso, luego de detectar que este material intentaba ser exportado oculto en sacos, bajo una declaración falsa de chatarra de cobre.

El hallazgo se produjo en el marco de un reforzado trabajo de análisis y fiscalización que mantiene el organismo en la zona, especialmente enfocado en el control del cobre de ilícita procedencia. Así lo informó la jefa de Fiscalización de Aduana San Antonio, Natalia Garay, quien actualmente subroga al director regional, Angelo Vergara.

Según explicó la autoridad, la mercancía había sido declarada como “desperdicios y desechos de cobre”, lo que motivó la selección del contenedor para su apertura e inspección física. “Procedimos a realizar el desconsolidado y la respectiva inspección de las mercancías para verificar que lo declarado cuadrara con lo presentado para el embarque”, indicó.

Durante la revisión de los maxi sacos, el personal fiscalizador constató que no se trataba solo de chatarra metálica, sino que varios de ellos contenían vainillas y casquillos de municiones de distintos calibres, los cuales se encontraban ocultos. “Fue un trabajo bastante arduo, ya que es mercancía que requiere ser pesada, contabilizada y evidenciada en su característica esencial”, señaló Garay.

Ante este escenario, Aduanas coordinó un trabajo conjunto con la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN) para verificar si las mercancías contaban con autorización para su exportación. Posteriormente, personal de dicha institución acudió al puerto de San Antonio para confirmar en terreno que el material correspondía efectivamente a elementos de munición.

En ese contexto, la directora regional (s) recalcó que la fiscalización es relevante, ya que estas mercancías están sujetas a la ley 17.798, que regula los elementos controlados, por lo que requieren permisos especiales para su importación o exportación. “Dicho permiso no se encontraba, dado que estas vainas no venían declaradas”, precisó.

Por lo anterior, Aduanas interpuso dos denuncias: una por declaración maliciosamente falsa de exportación, conforme al artículo 169, y otra por contrabando de mercancías prohibidas, al no contar con la autorización de la DGMN.

Ambos antecedentes fueron puestos en conocimiento del Ministerio Público, que continuará con las diligencias para determinar el origen y destino del material incautado.

Garay subrayó que esta incautación reviste especial interés investigativo, tanto por el intento de simular una exportación de desechos de cobre, como por el contexto de robos de cable y tendido eléctrico que afecta a distintas zonas del país.

Asimismo, recordó que los delitos detectados constituyen delitos base para investigaciones por lavado de activos, por lo que Aduanas continuará colaborando activamente con la Fiscalía.