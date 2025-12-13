VOTA INFORMADO por $1100
    Conaf y PDI retiran 68 cactáceas de alto valor ecológico en Antofagasta

    Este operativo se suma a los más de 300 individuos decomisados a nivel nacional durante el último trimestre de 2025, en el marco del fortalecimiento de las labores de fiscalización y protección de la flora nativa.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    Conaf y PDI retiran 68 cactáceas de alto valor ecológico en Antofagasta

    Un operativo de fiscalización ambiental permitió retirar de circulación 68 cactáceas de alto valor ecológico en la comuna de Antofagasta, luego de que su origen no pudiera ser acreditado. Varias de las especies incautadas presentan antigüedades superiores a los 80 años.

    La acción fue encabezada por la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente (Bidema) de la PDI, tras una inspección a un vivero que comercializaba cactáceas. El procedimiento se inició a partir de una denuncia derivada por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).

    Durante la fiscalización se identificaron ejemplares de los géneros Eriosyce sp. y Echinopsis sp., especies particularmente vulnerables a la extracción desde su hábitat natural debido a su lento crecimiento y a la presión que ejerce el comercio ilegal.

    Según informó Conaf Antofagasta, el propietario del vivero accedió de manera voluntaria a entregar los ejemplares, los cuales fueron trasladados de inmediato al Centro de Rescate de Cactáceas de la Región de Atacama, donde quedaron bajo cuidado especializado para su conservación.

    Conaf y PDI retiran 68 cactáceas de alto valor ecológico en Antofagasta

    Este operativo se suma a los más de 300 individuos decomisados a nivel nacional durante el último trimestre de 2025, en el marco del fortalecimiento de las labores de fiscalización y protección de la flora nativa.

    Desde Conaf destacaron que este tipo de acciones resultan clave para resguardar especies amenazadas por el comercio irregular y la degradación de los ecosistemas áridos de la macrozona norte.

    Al respecto, la directora regional de Conaf Antofagasta, Anita Huichamán, señaló que “la protección de nuestras cactáceas es una tarea urgente en un territorio donde muchas de estas especies están en categoría de conservación”.

    Finalmente, el organismo llamó a la ciudadanía a informarse sobre la procedencia legal de las especies nativas que adquiere y a denunciar cualquier venta irregular, subrayando que la protección de la flora “es una responsabilidad compartida entre las instituciones y la comunidad”.

    Conaf y PDI retiran 68 cactáceas de alto valor ecológico en Antofagasta IVAN ALVARADO
