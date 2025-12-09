VOTA INFORMADO por $1100
    Nacional

    Los cuestionamientos a las medidas tomadas por Conaf para reabrir el circuito de la tragedia en Torres del Paine

    El circuito “O” vuelve a estar operativo desde este martes con un plan reforzado de seguridad y presencia policial adelantada. Sin embargo, expertos advierten que las medidas son insuficientes y que la falta de recursos, logística y comunicación efectiva podría impedir prevenir una nueva tragedia.

    Francisco CorvalánPor 
    Francisco Corvalán

    A partir de este martes la Corporación Nacional Forestal (Conaf) confirmó la reapertura del circuito Macizo Paine (conocido como circuito “O”) en el Parque Nacional Torres del Paine. Esto, tras la finalización durante la semana pasada de las diligencias e investigaciones en terreno, instruidas por la Fiscalía Regional de Magallanes. Esto, en conformidad con determinar las posibles responsabilidades de la tragedia que dejó a cinco turistas fallecidos por hipotermia el pasado 17 de noviembre.

    Conaf desplegó un plan operativo integral para garantizar la reapertura segura y fortalecer la labor de los guardaparques en los sectores de alta montaña. Aunque, eso sí, sin estar exento a cuestionamientos.

    Entre las medidas se incluye un plan de fortalecimiento del rol del guardaparques y personal que garantice la seguridad en la montaña. En concreto, se creó un sistema de trazabilidad que incluye un aforo máximo de 100 visitantes diarios por el circuito, además de circulación unidireccional y registro obligatorio en la Guardería Coirón.

    Asimismo, y para robustecer la presencia en terreno, Conaf implementó una serie de medidas, entre las cuales incluye la presencia policial adelantada. A diferencia de años anteriores, Carabineros inició su avanzada temporal en el sector Dickson desde diciembre, lo que antes solía ocurrir en enero. Para el 2027 se espera que estén presentes a partir de octubre.

    La presencia de personal policial en el circuito tendría la finalidad de brindar seguridad desde el punto de vista integral, además del resguardo de turistas. Esto es algo que se viene realizando en el parque desde 1978 durante la época estival.

    En este cuartel habrá cinco uniformados, que estarán destinados por 30 días de manera continua. Su presencia, según informaron, permite reducir significativamente los tiempos de respuesta ante eventuales emergencias. Ya sean extravíos, accidentes en zonas de difícil acceso, o situaciones que requieran la intervención inmediata de equipos especializados.

    Pero estas medidas anunciadas por Conaf dejaron un sinsabor en expertos y referentes en temas de seguridad en alta montaña. Neftalí Carabantes, director del Centro de Estudios en Seguridad de la Universidad Central, cree que debiese existir una mayor planificación logística para realizar el circuito O, y un sistema más estricto de apertura y cierre del circuito dependiendo del factor climático, por ejemplo.

    “No toda persona es apta física y psicológicamente para realizar un trayecto de dificultad extrema como este, incluso con buen tiempo. Por ende, a fin de que no existan más desgracias, se torna imprescindible establecer criterios de selección que autoricen a quienes cumplan con ciertos factores, entre ellos resistencia cardiovascular, fuerza, salud mental, edad y experiencia previa en montaña”, agrega. Esto, según dice, sería con el fin de mitigar riesgos y accidentes.

    Zona donde ocurrió el accidente en Torres del Paine.

    Asimismo, Carabantes -quien también es magallánico- enfatiza que debe existir un sistema de rescate expedito y una mayor cobertura de comunicación satelital en puntos críticos del circuito, crucial en caso de emergencias. En adición, el experto detalla que los guardaparques y el personal de montaña debiesen contar con balizas personales, además de sistemas de navegación e iluminación, ya sea GPS, mapas y linternas frontales con baterías extra en caso de extravíos.

    Pero estas propuestas faltantes chocan con la realidad financiera que afronta Conaf para implementar mejores medidas en el parque. Fuentes consultadas afirman que no existen grandes ingresos para mejorar las condiciones de los guardaparques, o para aumentar su dotación y prevenir tragedias como la ocurrida en noviembre. Si bien se derivaron más recursos para contratación de jornales transitorios, el sueldo ofrecido a los guardaparques de refuerzo no supera los $570.000 mensuales.

    De hecho, durante este martes la gerencia de Conaf mantiene negociaciones con el sindicato de guardaparques de la institución para mejorar las condiciones de los trabajadores que se desempeñan en el resguardo del parque nacional y sus visitantes, lo que da cuenta que las directrices determinadas para enfrentar esta tragedia no fueron bien recibidas por los trabajadores, o al menos no son suficientes para cumplir con el correcto resguardo del parque.

    En contraste, Leonardo Durán, académico de la Escuela de Ingeniería Forestal de la Universidad Mayor, remarca la importancia de evaluar con posterioridad si las medidas anunciadas por Conaf serán suficientes para contener y evitar que una tragedia vuelva a ocurrir. “Toda medida siempre va a ser positiva. El resguardo policial, la cobertura en zonas críticas, la gestión de concesionarios es muy necesaria, y permitirá poder anticipar situaciones de alta complejidad”.

    Guardaparques de Conaf en Torres del Paine. Imagen referencial.

    Además, defiende la idea de crear un “doble balance” entre la administración y los visitantes a las zonas más dificultosas del parque. “Las condiciones climáticas deben estar actualizadas para determinar cómo los visitantes se informan al respecto y también cómo los propios visitantes toman medidas restrictivas ante condiciones que pueden ser complejas”.

    Y ahí, según agrega, “la comunicación efectiva entre la administración del parque, los visitantes, y entre quienes pueden socorrer situaciones complejas, es fundamental para que a futuro no se generen situaciones como la sucedida en estos últimos días”, concluye el experto.

    Lo más importante, dice Christian Aldridge, uno de los excursionistas atrapados en la tragedia de noviembre y amigo de una de las víctimas fatales, es que se aprendan lecciones significativas. “Una comunicación más clara y consistente sobre las condiciones climáticas, la presencia de guardaparques y la disponibilidad de refugios marcaría una gran diferencia para los senderistas, especialmente para aquellos extranjeros que quizás no comprendan del todo la rapidez con la que el clima patagónico puede cambiar. Queremos que otros estén seguros”, expresó.

    Plan elecciones

    Considerando las elecciones presidenciales del próximo 14 de diciembre, Conaf también anunció una planificación especial para este día. Adicionalmente, agregaron que se ha facilitado la justificación de inasistencia para aquellos guardaparques que se encuentran en zonas aisladas del circuito O, a más de 200 km de sus locales de votación.

    Desde Servel detallaron que esto se trataría de que quienes no voten para el balotaje serán citados al Juzgado de Policía Local para dar cuenta de sus motivos de ausencia, tal como ocurre con cualquier ciudadano que cae en esta situación. Sin embargo, los guardaparques que trabajen el 14 de diciembre pueden presentar, una vez que sean citados, un certificado emitido por Conaf que corrobore que durante ese día se encontraban desempeñando funciones, y por lo tanto estaban imposibilitados de acudir a emitir su voto.

