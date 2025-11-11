Detienen a tres sujetos por homicidio de joven venezolano que trabajaba en estación de servicio en Pedro Aguirre Cerda

Tres sujetos fueron detenidos por personal policial por el homicidio de un joven de nacionalidad venezolana, que trabajaba en una estación de servicio en la comuna de Pedro Aguirre Cerda el pasado 28 de octubre.

Los hechos se registraron, cuando un grupo de delincuentes llegó hasta el lugar, provocando una rencilla lo que terminó con la víctima perdiendo la vida a raíz de un impacto de bala.

De acuerdo a lo que detalló el general director de Carabineros, Marcelo Araya, “al día de hoy podemos señalar que existen tres personas detenidas las cuales estarían vinculadas directamente a estos hechos y encontrándose dos también en condición de prófugos”.

Según agregó, “tal como lo hemos realizado en situaciones anteriores están las coordinaciones con organismos internacionales con las policías de los países vecinos también para adaptar una posible huida respecto de ello y lograr prontamente la detención”.

Por su parte, el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, mencionó que “en menos de 10 días se han detenido a tres personas como autores de este delito que ocurre el 28 de octubre en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, pero además tenemos dos detenidos en situación de flagrancia producto también de este mismo procedimiento”.

Respecto, a la víctima, según mencionó “había entrado a su turno 15 minutos antes y posteriormente se produjo una rencilla y es ejecutado por estos sujetos que se trasladaban en vehículos y que se encontraban en este caso en la bomba de bencina”.

Los detenidos corresponden a tres personas de nacionalidad venezolana, los cuales se encuentran en prisión preventiva y formalizados por homicidio calificado.

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, también destacó la rapidez con la que se logró la detención de los autores del hecho señalando que " lo que antes tomaba meses, hoy día toma 10 (días). Y eso es conveniente que las personas a quienes se transmite este mensaje lo tengan también claro, tengan confianza en sus instituciones".

“Los hechos ocurridos en este delito son extremadamente graves. Un ciudadano venezolano, un trabajador que se ganaba la vida dignamente, producto de un altercado, ni siquiera por un robo, de un altercado que se produce en la estación de servicio, es asesinado cruelmente por otras personas también de nacionalidad venezolana, sin que existieran rencillas previas ni conocimiento previo por parte de ellos”, mencionó.