OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Detienen a tres sujetos por homicidio de joven venezolano que trabajaba en estación de servicio en Pedro Aguirre Cerda

    El pasado 28 de octubre ocurrieron los hechos que terminaron un joven fallecido a raíz de un impacto de bala.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Foto: Jonnathan Oyarzún / Aton Chile. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Tres sujetos fueron detenidos por personal policial por el homicidio de un joven de nacionalidad venezolana, que trabajaba en una estación de servicio en la comuna de Pedro Aguirre Cerda el pasado 28 de octubre.

    Los hechos se registraron, cuando un grupo de delincuentes llegó hasta el lugar, provocando una rencilla lo que terminó con la víctima perdiendo la vida a raíz de un impacto de bala.

    De acuerdo a lo que detalló el general director de Carabineros, Marcelo Araya, “al día de hoy podemos señalar que existen tres personas detenidas las cuales estarían vinculadas directamente a estos hechos y encontrándose dos también en condición de prófugos”.

    Según agregó, “tal como lo hemos realizado en situaciones anteriores están las coordinaciones con organismos internacionales con las policías de los países vecinos también para adaptar una posible huida respecto de ello y lograr prontamente la detención”.

    Por su parte, el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, mencionó que “en menos de 10 días se han detenido a tres personas como autores de este delito que ocurre el 28 de octubre en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, pero además tenemos dos detenidos en situación de flagrancia producto también de este mismo procedimiento”.

    Respecto, a la víctima, según mencionó “había entrado a su turno 15 minutos antes y posteriormente se produjo una rencilla y es ejecutado por estos sujetos que se trasladaban en vehículos y que se encontraban en este caso en la bomba de bencina”.

    Los detenidos corresponden a tres personas de nacionalidad venezolana, los cuales se encuentran en prisión preventiva y formalizados por homicidio calificado.

    El ministro de Seguridad, Luis Cordero, también destacó la rapidez con la que se logró la detención de los autores del hecho señalando que " lo que antes tomaba meses, hoy día toma 10 (días). Y eso es conveniente que las personas a quienes se transmite este mensaje lo tengan también claro, tengan confianza en sus instituciones".

    “Los hechos ocurridos en este delito son extremadamente graves. Un ciudadano venezolano, un trabajador que se ganaba la vida dignamente, producto de un altercado, ni siquiera por un robo, de un altercado que se produce en la estación de servicio, es asesinado cruelmente por otras personas también de nacionalidad venezolana, sin que existieran rencillas previas ni conocimiento previo por parte de ellos”, mencionó.

    Más sobre:HomicidioPolicialPedro Aguirre CerdaCarabineros

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    ¿Quién mató a Valentina Alarcón? Investigación apunta a vínculos de la joven y Cordero afirma que “está muy avanzada”

    La polémica aplicación de vigilancia con la que Maduro busca que venezolanos denuncien “todo lo que se ve y se oye”

    Carter defiende vidrio blindado de Kast, afirma que existen “amenazas concretas” hacia el candidato y arremete contra Matthei

    Elizalde defiende gestión en seguridad tras críticas en el debate: “Todos los indicadores dan cuenta que han mejorado las cifras”

    Cómo China planea impedir que el Ejército de EEUU obtenga sus imanes de tierras raras, según reportes

    Mejoran perspectivas para la economía en 2026, pero expertos reafirman que será menos dinámico que este año

    Lo más leído

    1.
    Encuentran cuerpo de Valentina Alarcón en medio de diligencias en la población El Castillo en La Pintana

    Encuentran cuerpo de Valentina Alarcón en medio de diligencias en la población El Castillo en La Pintana

    2.
    Lo bueno, lo malo y lo insólito: los momentos que marcaron el último debate presidencial

    Lo bueno, lo malo y lo insólito: los momentos que marcaron el último debate presidencial

    3.
    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    4.
    Matthei dice que la tasa de interés del crédito hipotecario del Presidente Boric fue de 2%: falso ❌

    Matthei dice que la tasa de interés del crédito hipotecario del Presidente Boric fue de 2%: falso ❌

    5.
    Antonio Ulloa tras ser destituido por el Senado: “No me da vergüenza, porque no he cometido delitos”

    Antonio Ulloa tras ser destituido por el Senado: “No me da vergüenza, porque no he cometido delitos”

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo es el documental de la BBC que enfureció a Trump y terminó con una amenaza de demandar al medio

    Cómo es el documental de la BBC que enfureció a Trump y terminó con una amenaza de demandar al medio

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    Quién era James Watson, el premio Nobel que fue despojado de sus títulos y que falleció a los 92 años

    Quién era James Watson, el premio Nobel que fue despojado de sus títulos y que falleció a los 92 años

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Uganda vs. Francia por el Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Uganda vs. Francia por el Mundial Sub 17

    Temblor hoy, martes 11 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 11 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    ¿Se puede votar con carnet o pasaporte vencido en las elecciones presidenciales?

    ¿Se puede votar con carnet o pasaporte vencido en las elecciones presidenciales?

    ¿Quién mató a Valentina Alarcón? Investigación apunta a vínculos de la joven y Cordero afirma que “está muy avanzada”
    Chile

    ¿Quién mató a Valentina Alarcón? Investigación apunta a vínculos de la joven y Cordero afirma que “está muy avanzada”

    Dónde y a qué hora ver a Uganda vs. Francia por el Mundial Sub 17

    Detienen a tres sujetos por homicidio de joven venezolano que trabajaba en estación de servicio en Pedro Aguirre Cerda

    Mejoran perspectivas para la economía en 2026, pero expertos reafirman que será menos dinámico que este año
    Negocios

    Mejoran perspectivas para la economía en 2026, pero expertos reafirman que será menos dinámico que este año

    SoftBank liquida toda su participación en Nvidia para reforzar su apuesta en OpenAI y la inteligencia artificial

    Presupuesto 2026: oposición no asiste a reunión con el SII y Hacienda

    Cómo China planea impedir que el Ejército de EEUU obtenga sus imanes de tierras raras, según reportes
    Tendencias

    Cómo China planea impedir que el Ejército de EEUU obtenga sus imanes de tierras raras, según reportes

    Cómo es el documental de la BBC que enfureció a Trump y terminó con una amenaza de demandar al medio

    Cuáles son los únicos sectores de Chile que tendrán lluvia esta semana, según el tiempo

    El nuevo conflicto que se desata entre la federación de fútbol de España y el Barcelona por Lamine Yamal
    El Deportivo

    El nuevo conflicto que se desata entre la federación de fútbol de España y el Barcelona por Lamine Yamal

    Sin avisar al Barcelona y con De Paul como fotógrafo: la trastienda de la inesperada visita de Lionel Messi al Camp Nou

    Por el top 100 y el boleto a Australia: la semana clave que Christian Garin y Tomás Barrios vivirán en Montevideo

    Chile se luce en el Endurance Trail: deportistas chilenos son los grandes ganadores
    Finde

    Chile se luce en el Endurance Trail: deportistas chilenos son los grandes ganadores

    Radio Guaripolo II: lo que debes saber de los shows de 31 Minutos en el Movistar Arena

    Una semana en Qatar: las exposiciones que se toman el Museo Nacional durante sus 50 años

    Las mejores películas de Leonardo DiCaprio según IMDb (y dónde verlas)
    Cultura y entretención

    Las mejores películas de Leonardo DiCaprio según IMDb (y dónde verlas)

    Molchat Doma, el fenómeno vuelve a Chile: “Acá la gente es más cálida, hace más locuras y cantan las canciones”

    Joe Vasconcellos y De Saloon se suman a Feria Pulsar: lineup del evento llega a 37 figuras nacionales

    La polémica aplicación de vigilancia con la que Maduro busca que venezolanos denuncien “todo lo que se ve y se oye”
    Mundo

    La polémica aplicación de vigilancia con la que Maduro busca que venezolanos denuncien “todo lo que se ve y se oye”

    Mueren 12 personas en un atentado suicida cerca de un tribunal en la capital de Pakistán

    Rusia anuncia la toma de otra localidad en Zaporiyia y nuevos avances en el este de Kupiansk

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho
    Paula

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho

    Moverse no tiene talla: ¿Por qué la sociedad asume que una persona gorda es sedentaria?

    Ingrid Lauw: transformar las cicatrices en arte