Detienen a tres sujetos por su participación en múltiples encerronas en la Región Metropolitana

Tres sujetos fueron detenidos por su participación en múltiples encerronas ocurridas en la Región Metropolitana.

Los sujetos, fueron detenidos en la comuna de San Joaquín durante la mañana del lunes, luego de que se activara el sistema GPS de un vehículo sustraído. Gracias a esto es que personal del SEBV de Carabineros, logró ubicar el móvil y detener a sus ocupantes.

En una primera instancia, el procedimiento sería por el delito de receptación, sin embargo tras una serie de diligencias, se pudo determinar la participación de los detenidos en varios delitos ocurridos en la Región Metropolitana.

De acuerdo con los antecedentes, los delitos se concentraban principalmente en las comunas de Pudahuel, Puente Alto y San Bernardo, donde la banda se desplazaba entre distintos puntos utilizando autopistas interurbanas.

Según detalló el fiscal Juan Cheuquiante de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, “se logró acreditar la participación de estos tres sujetos en tres delitos de robo con intimidación materializados la noche del día domingo hasta la madrugada del día lunes”.

“Producto de esta dinámica y de esta investigación, se logró también levantar evidencia muy relevante para la investigación, tales como los teléfonos móviles de estos sujetos, respecto de los cuales se solicitó la autorización judicial del vaciado esto, en donde ya hay en uno de ellos antecedentes que vinculan a esta banda a otros delitos del mismo tipo”, agregó.

Los sujetos pasarán a control de detención durante este martes y según explicó el fiscal, "el Ministerio Público va a solicitar la prisión preventiva e internación provisoria, respectivamente, porque dentro de los tres detenidos tenemos un adolescente“.