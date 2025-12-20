Detienen en aeropuerto a integrante de banda que protagonizó violento asalto en Chicureo en 2022

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo este viernes a un ciudadano chileno acusado de integrar una banda criminal que protagonizó un violento robo a tiendas de telefonía móvil en el sector de Chicureo, comuna de Colina, en octubre de 2022.

El arresto se concretó en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, luego de que el sujeto arribara a Chile deportado desde Milán, Italia.

De acuerdo con lo informado por el comisario Juan Villablanca, de la Brigada Investigadora de Robos Metropolitana Oriente (BIRO), “se practicó la detención de un adulto con antecedentes policiales, quien provenía de un vuelo de Milán, que se mantenía recluido en un recinto penitenciario en Italia por un delito de robo con violencia”, señaló.

Según detalló la PDI, el imputado formaba parte de una estructura criminal que operó en 2022 en la Región Metropolitana, la cual se especializaba en cometer delitos de robo con violencia e intimidación en tiendas de telefonía móvil.

El hecho por el cual era requerido por la justicia chilena corresponde al asalto ocurrido el 15 de octubre de 2022 en el Mall Espacio Urbano Laguna Piedra Roja, en Chicureo. En esa ocasión, los sujetos actuaron de manera coordinada, utilizando overoles, máscaras y armas de fuego para intimidar a los locatarios y sustraer múltiples aparatos telefónicos, los que posteriormente fueron trasladados desde Colina hasta el sector de La Pradera, en Quilicura.

“El proceso investigativo permitió la intervención de esta estructura criminal; sin embargo, cuando esto ocurrió, él estaba privado de libertad en Milán. Por lo tanto, se realizaron las coordinaciones para que, al momento de su arribo a territorio nacional, se efectuara su detención”, indicó Villablanca, quien agregó que la banda operaba con roles definidos, incluyendo cobertura, conducción de vehículos, intimidación y sustracción de especies.

Parte de los teléfonos robados, según la investigación, eran posteriormente revendidos en el Persa Bío Bío por uno de los integrantes del grupo.

Por instrucción del Ministerio Público, el imputado fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía correspondiente. El fiscal de la Fiscalía Oriente, Omar Mérida, informó que “se le imputaron estos cargos de robo con intimidación, se decretó la prisión preventiva y un plazo de investigación de 90 días”.