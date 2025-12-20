SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Detienen en aeropuerto a integrante de banda que protagonizó violento asalto en Chicureo en 2022

    El imputado fue arrestado tras arribar deportado desde Italia, donde cumplió condena por robo con violencia.

    Joaquín DíazPor 
    Joaquín Díaz

    La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo este viernes a un ciudadano chileno acusado de integrar una banda criminal que protagonizó un violento robo a tiendas de telefonía móvil en el sector de Chicureo, comuna de Colina, en octubre de 2022.

    El arresto se concretó en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, luego de que el sujeto arribara a Chile deportado desde Milán, Italia.

    De acuerdo con lo informado por el comisario Juan Villablanca, de la Brigada Investigadora de Robos Metropolitana Oriente (BIRO), “se practicó la detención de un adulto con antecedentes policiales, quien provenía de un vuelo de Milán, que se mantenía recluido en un recinto penitenciario en Italia por un delito de robo con violencia”, señaló.

    Según detalló la PDI, el imputado formaba parte de una estructura criminal que operó en 2022 en la Región Metropolitana, la cual se especializaba en cometer delitos de robo con violencia e intimidación en tiendas de telefonía móvil.

    El hecho por el cual era requerido por la justicia chilena corresponde al asalto ocurrido el 15 de octubre de 2022 en el Mall Espacio Urbano Laguna Piedra Roja, en Chicureo. En esa ocasión, los sujetos actuaron de manera coordinada, utilizando overoles, máscaras y armas de fuego para intimidar a los locatarios y sustraer múltiples aparatos telefónicos, los que posteriormente fueron trasladados desde Colina hasta el sector de La Pradera, en Quilicura.

    “El proceso investigativo permitió la intervención de esta estructura criminal; sin embargo, cuando esto ocurrió, él estaba privado de libertad en Milán. Por lo tanto, se realizaron las coordinaciones para que, al momento de su arribo a territorio nacional, se efectuara su detención”, indicó Villablanca, quien agregó que la banda operaba con roles definidos, incluyendo cobertura, conducción de vehículos, intimidación y sustracción de especies.

    Parte de los teléfonos robados, según la investigación, eran posteriormente revendidos en el Persa Bío Bío por uno de los integrantes del grupo.

    Por instrucción del Ministerio Público, el imputado fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía correspondiente. El fiscal de la Fiscalía Oriente, Omar Mérida, informó que “se le imputaron estos cargos de robo con intimidación, se decretó la prisión preventiva y un plazo de investigación de 90 días”.

    Más sobre:DetenciónPDIFiscalíaChicureoColinaRoboMilán

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Fiscalía pide prisión preventiva para 62 imputados de la Operación Apocalipsis y seis quedan con arresto domiciliario

    Fuentes gubernamentales reportan que EE.UU. habría incautado un segundo petrolero frente a las costas de Venezuela

    “Nada justifica la violencia”: agresión a diputado Meza en mall genera transversal repudio

    Fiscalía anuncia que más gendarmes serán investigados tras reportes de la UAF y testimonio de detenidos en la Operación Apocalipsis

    Detienen en Puerto Montt a sacerdote mexicano veterocatólico condenado por abuso sexual a un menor: fue expulsado de Chile

    La advertencia de Cicardini por gobierno de Kast: “Representa un riesgo real para los derechos de las mujeres”

    Lo más leído

    1.
    Superintendencia de Educación Superior identifica 42.741 estudiantes matriculados en instituciones en riesgo financiero

    Superintendencia de Educación Superior identifica 42.741 estudiantes matriculados en instituciones en riesgo financiero

    2.
    Registro Civil descarta haber sufrido filtración masiva de datos tras denuncia de sitio de ciberseguridad

    Registro Civil descarta haber sufrido filtración masiva de datos tras denuncia de sitio de ciberseguridad

    3.
    Tribunal declara admisible querella contra alcalde Sebastián Sichel por presunta denuncia calumniosa

    Tribunal declara admisible querella contra alcalde Sebastián Sichel por presunta denuncia calumniosa

    4.
    La Dora, Los Colombia y Las Chilenas: Fiscalía exhibe las nueve bandas que operaban en trama de corrupción que involucró a gendarmes

    La Dora, Los Colombia y Las Chilenas: Fiscalía exhibe las nueve bandas que operaban en trama de corrupción que involucró a gendarmes

    5.
    Las costumbres extranjeras que se toman la Navidad en Chile

    Las costumbres extranjeras que se toman la Navidad en Chile

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    Servicios

    Incendio forestal obligó evacuación de la Población 18 de Septiembre en La Serena: ya fue controlado

    Incendio forestal obligó evacuación de la Población 18 de Septiembre en La Serena: ya fue controlado

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Argentina por la final de la Copa UC Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Argentina por la final de la Copa UC Sub 17

    A qué hora y dónde ver al Real Madrid vs. Sevilla en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver al Real Madrid vs. Sevilla en TV y streaming

    Fiscalía pide prisión preventiva para 62 imputados de la Operación Apocalipsis y seis quedan con arresto domiciliario
    Chile

    Fiscalía pide prisión preventiva para 62 imputados de la Operación Apocalipsis y seis quedan con arresto domiciliario

    Detienen en aeropuerto a integrante de banda que protagonizó violento asalto en Chicureo en 2022

    “Nada justifica la violencia”: agresión a diputado Meza en mall genera transversal repudio

    Seguridad laboral en movimiento: los vacíos y avances del trabajo en plataformas digitales
    Negocios

    Seguridad laboral en movimiento: los vacíos y avances del trabajo en plataformas digitales

    Brechas laborales: mujeres del quintil más bajo avanzan tres veces menos que las de mayores ingresos

    Chile apuesta por convertirse en el hub digital sostenible de América Latina

    Por qué está aumentando el número de pacientes con enfermedad renal, según un estudio
    Tendencias

    Por qué está aumentando el número de pacientes con enfermedad renal, según un estudio

    El espeluznante crimen por el que fue condenado el encargado de la morgue de la facultad de Medicina de Harvard

    Laurie Paul, filósofa: “Es importante permitirse la incertidumbre”

    La emotiva y trágica conexión con Chile que destaca en la Copa del Mundo de esquí que se realiza en Europa
    El Deportivo

    La emotiva y trágica conexión con Chile que destaca en la Copa del Mundo de esquí que se realiza en Europa

    En vivo: Sevilla, con Alexis Sánchez y Gabriel Suazo como titulares, visita al Real Madrid por LaLiga

    “Pidan por un milagro”: legendario exarquero de Everton se encuentra en estado crítico tras sufrir un infarto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Reseña de libros: de Elizabeth Taylor a Carlos Vicuña Fuentes
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Elizabeth Taylor a Carlos Vicuña Fuentes

    Sigourney Weaver: “Avatar 3 es una película para todas las familias mestizas y los refugiados”

    El rescate de una biblia literaria: la nueva vida de la mirada crítica y aguda de Enrique Lihn

    Fuentes gubernamentales reportan que EE.UU. habría incautado un segundo petrolero frente a las costas de Venezuela
    Mundo

    Fuentes gubernamentales reportan que EE.UU. habría incautado un segundo petrolero frente a las costas de Venezuela

    Enviado especial de Rusia se dirige a Miami para participar en reunión con representantes de la Casa Blanca sobre Ucrania

    Mercosur abre cumbre en Brasil marcado por nuevo aplazamiento del acuerdo con la Unión Europea

    Cirugías bariátricas y trastornos de la conducta alimentaria: cuando el bisturí no alcanza para sanar
    Paula

    Cirugías bariátricas y trastornos de la conducta alimentaria: cuando el bisturí no alcanza para sanar

    No quiero aprender a convivir con el dolor

    Cartas Valparaíso: la escritura como símbolo de libertad