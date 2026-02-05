Diario Oficial publica resolución que nombra a Miguel Ángel Orellana jefe de la Fiscalía Supraterritorial

El Diario Oficial publicó este jueves la resolución que nombra a Miguel Ángel Orellana Pérez en el cargo de fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial del Ministerio Público.

El pasado 2 de octubre, el fiscal nacional, Ángel Valencia, decidió nombrar a Orellana a la cabeza de esta nueva estructura que apunta, según explicó en un comunicado difundido entonces, a “enfrentar de manera más eficaz el fenómeno del crimen organizado y delitos que trascienden fronteras regionales y nacionales”.

En la resolución del nombramiento se especifica que Orellana contará con una remuneración equivalente a la del presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, incluidas todas las asignaciones que correspondan a dicho cargo.

Asimismo, se precisa que la nueva autoridad debía asumir sus funciones a contar del 5 de enero de 2026, a objeto de coordinar todos los actos preparatorios de instalación y organización de la estructura de la Fiscalía Supraterritorial.

Esto, pese a que a esa fecha no estaba totalmente tramitada la resolución de nombramiento.

La publicación indica que antes de asumir, en cumplimiento de las disposiciones legales asociadas al cargo, debía acreditar que no es consumidor de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales o, si lo es, que su consumo está justificado por tratamiento médico.

Además, conforme a lo previsto en el artículo 17 de la Ley 20.880, sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses, debía efectuar una declaración jurada de intereses y patrimonio.

Por tratarse de un cargo de exclusiva confianza, el nombramiento se podrá dejar sin efecto en cualquier momento, mediante la petición de renuncia formulada por el fiscal nacional o por declararse vacante el cargo.