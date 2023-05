Diputados oficialistas rechazan cuestionamientos de Milad a prohibición de deudores de alimentos para ingresar al estadio

Rechazo generalizado han provocado los cuestionamientos del presidente de la ANFP, Pablo Milad, quien -según reveló La Tercera PM- a través de un chat de WhatsApp con los 16 dirigentes de Primera criticó duramente la medida prohibir el ingreso de deudores de pensiones alimentos al estadio.

Ayer el Presidente de la ANFP, Pablo Milad, -quien el lunes 8 de mayo estuvo en La Moneda en reunión con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve- lideró un encuentro telemático con los presidentes de los clubes para presentar “avances en la agenda de seguridad”. La lista incluye medidas como un “registro nacional de hinchas” y “agregar una nueva prohibición en el ingreso al estadio”. En esta última es donde ha surgido una discusión entre los presidentes de la primera división del fútbol chileno, porque se buscaría restringir el ingreso a estos deudores.

Pero desde que surgió la noticia hizo ruido entre los clubes. Tras la publicación, el 5 de mayo, el presidente de Cruzados, Juan Tagle, escribió que no estaba de acuerdo con la medida sobre los deudores de pensión de alimentos en el grupo de WhatsApp interno en el que comparten los 16 dirigentes de clubes de primera división más Milad y su jefe de gabinete, Enrique Gaete.

Luego de eso el presidente de la ANFP le respondió en el chat, en un intercambio al que tuvo acceso La Tercera PM: “Esto es política querido amigo, propuesto por la ministra de la Mujer y Jaime Pizarro en reunión en la ANFP”. Y continuó expresándose: “Es porque al gobierno le gusta este tipo de eslogan que ayudará a sacar lo otro. Nada más que un caramelo”.

Pero Tagle y otros presidentes de clubes no estaban de acuerdo, así que Milad insistió: “Al gobierno le gustan estas cosas amigo, hay que aprovechar de comprometerlos con lo que sea siempre sacando provecho nosotros por supuesto. Nos pidieron eso, no fue iniciativa nuestra, pero pasó sin pena ni gloria”.

También agregó: “Eso no significa mucho en el momento de normar. Si conseguimos el apoyo del Estado eso será un pelo de la cola. Mi querido Juan este gobierno es populista y feminista. No se pierde el foco principal para nada”.

Reacciones en el oficialismo

Las reacciones al interior del oficialismo no se hicieron esperar, donde los diputados PS, RD y PC criticaron la postura asumida por el presidente de la ANFP en el chat con los otros dirigentes del fútbol chileno.

“Se equivoca el presidente de la ANFP, Pablo Milad. Los derechos de niños y niñas no son populismo, el respeto a esos derechos es el objetivo de nuestro proyecto; pero al escuchar la manera en que se refiere al gobierno parece que de “respeto” entiende bien poco”, emplazó la diputado PS Daniela Cicardini, quien junto a su par Daniel Manouchehri presentaron un proyecto de ley que prohibe el ingreso de deudores de pensiones de alimentos a los estadios.

“Nuestro proyecto que prohíbe el ingreso de deudores de alimentos a los estadios no es “un caramelo” para nadie. Es un proyecto que busca que paguen las deudas a cientos de miles de niños y niñas. Sr. Pablo Milad: Esto no es ni feminismo, ni populismo. ¡Se llama justicia!”, precisó justamente Manouchehri.

“De parte de Revolución Democrática, el diputado Andrés Giordano señaló que la postura de Milad hace “retroceder al fútbol chileno”.

“Su fracaso alejó a Coca Cola como sponsor, y ahora relativizan una política con perspectiva de género, faltando el respeto a la ministra Antonia Orellana. Barren con todo para sacar provecho y quieren Estado para su beneficio”, apuntó.

En la misma línea se pronunció la parlamentaria PC, Marisela Santibáñez: “Pésimas declaraciones de Milad, quien califica de populista y feminista al proyecto de ley que prohíbe la entrada de deudores de pensiones de alimentos a los estadios. Priorizar el bienestar de los hijos por encima de los caprichos personales es fundamental. Promovamos la responsabilidad parental y no permitamos comportamientos irresponsables”.

Ministra de la Mujer: “Caramelo no es la expresión más adecuada”

Por su parte, la titular de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, se sumó al rechazo a las expresiones empleadas por Milad en su conversación.

“Creo que caramelo no es la expresión más adecuada, porque lo que hemos podido comprobar es que la pensión de alimentos y su no pago es un problema extendido en el país que afecta a mujeres de todo el país y que significa un problema de pobreza y endeudamiento y desarrollo de los niños y niñas. Por lo tanto, tratarlo de “caramelo” no me parece”, fue tajante la ministra Orellana.