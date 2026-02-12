Director nacional de Gendarmería remueve a dos funcionarios y suspende a otros dos tras liberación errónea de sujeto desde el Centro de Justicia

El director nacional de Gendarmería Rubén Pérez abordó la liberación por error de un sujeto desde el Centro de Justicia.

El director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, abordó la tarde de este miércoles la liberación por error que otorgó personal de Gendarmería en el Centro de Justicia de Santiago, anunciando el incremento de las medidas disciplinarias contra el personal penitenciario, con dos remociones y dos suspensiones.

Fue durante la tarde que se dio a conocer que Luis Alberto González Yáñez -sobre quien pesa una orden de detención desde el año 2024-, fue liberado mientras se encontraba en tránsito a una audiencia de formalización. En la instancia, un coimputado en una causa por estafa, identificado como Ariel Gonzalo Serey Cofré dijo llamarse como el primero, cambiando la identidad y quedando detenido debido a la flagrancia del delito.

Desde Gendarmería anunciaron medidas disciplinarias. Así, a través de una declaración, el director Pérez aseguró que “he tomado conocimiento que personal de gendarmería que cumplía funciones en las salas de audiencia del Centro de Justicia de Santiago, otorgó erróneamente la libertad a un imputado quien suplantó la identidad de otro sujeto”.

Al mismo tiempo, anunció que “he dispuesto la inmediata remoción del jefe del Subdepartamento de Servicios Especializados, así como también de la oficial encargada del sector, bajo cuyas órdenes se desempeñaba dicho personal y (de) ambos servidores que directamente estaban en la sala de audiencias y cometieron la falta han sido suspendidos de sus funciones”.

El hecho fue calificado por la autoridad como una “negligencia inexcusable” de parte de los funcionarios penitenciarios de se desempeñaban en el 13° Juzgado de Garantía durante esta tarde.