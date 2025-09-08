SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Doble homicidio en Puente Alto: hermanos fueron acribillados con múltiples disparos

Las víctimas, ambas con antecedentes policiales, murieron en distintos domicilios colindantes. La PDI investiga un posible ajuste de cuentas ligado a problemas territoriales por tráfico de drogas.

Por 
Luis Cerda

Un doble homicidio con arma de fuego ocurrió la tarde de este domingo en la comuna de Puente Alto, donde dos hermanos de nacionalidad chilena y con antecedentes policiales fueron asesinados a balazos.

El jefe de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI, subprefecto Rodrigo Rodríguez Trujillo, informó que ”por disposición del Ministerio Público, Fiscalía ECOH encomendó realizar diversas diligencias en relación a un doble homicidio con arma de fuego ocurrido acá en la comuna de Puente Alto, ocasión en que afectó a dos personas adultas, hermanos entre sí, con antecedentes policiales hoy en día en la tarde”.

El subprefecto indicó que fueron “diversos disparos”, y que se mantienen levantando “evidencia balística y se están realizando levantamientos de cámaras, empadronamiento y una multiplicidad de diligencias que tienen que relacionarse y establecer más o menos la dinámica de cómo ocurrieron los hechos”.

Respecto al lugar donde fallecieron las víctimas, explicó que “conforme a la dinámica, conforme a evidencia balística, es que las personas, en este caso las víctimas que son hermanos, fallecieron en diferentes lugares, pero en casa y domicilio adyacente uno de otro”.

En relación a las hipótesis que se manejan, Rodríguez sostuvo que están buscando testigos presenciales para establecer las causas, y afirmó que "una de las hipótesis, no se descarta el problema territorial por tráfico de drogas”.

La policía confirmó que ambos fallecidos tenían “múltiples detenciones”, entre ellas por Ley de Drogas.

Más sobre:PolicialPDIECOHPuente Alto

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Corea del Sur repatriará esta semana a los 300 ciudadanos detenidos por las autoridades de inmigración en EE.UU.

Milei ante dura derrota legislativa: “Hemos tenido un revés y hay que asumirlo con responsabilidad”

Venezuela despliega 25.000 soldados en su frontera con Colombia para “combatir el narcotráfico”

Oficialismo sufre paliza en legislativas de la provincia de Buenos Aires y Milei ve amenazado el rumbo de la economía

Gobierno de Milei sufre contundente derrota frente al peronismo en legislativas en provincia de Buenos Aires

Miles de manifestantes se toman las calles de Brasil en defensa de Bolsonaro

Lo más leído

1.
Criteria: Jara supera a Kast y lidera preferencias en la carrera presidencial, Matthei anota nueva alza pero sigue tercera

Criteria: Jara supera a Kast y lidera preferencias en la carrera presidencial, Matthei anota nueva alza pero sigue tercera

2.
Romería al Cementerio General: Carabineros reporta desórdenes y detenidos

Romería al Cementerio General: Carabineros reporta desórdenes y detenidos

3.
“Ha llamado hasta al contralor”: Fiscalía revela gestiones de Orrego para “acelerar indebidamente” convenio con ProCultura

“Ha llamado hasta al contralor”: Fiscalía revela gestiones de Orrego para “acelerar indebidamente” convenio con ProCultura

4.
DMC anuncia vientos que podrían alcanzar rachas de 100km/h: seis regiones del país se verán afectadas

DMC anuncia vientos que podrían alcanzar rachas de 100km/h: seis regiones del país se verán afectadas

5.
Eclipse lunar de este fin de semana: ¿Se podrá ver en Chile la llamada Luna de Sangre?

Eclipse lunar de este fin de semana: ¿Se podrá ver en Chile la llamada Luna de Sangre?

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

¿Lluvia el 18 de septiembre? Las regiones que podrían tener precipitaciones en Fiestas Patrias

¿Lluvia el 18 de septiembre? Las regiones que podrían tener precipitaciones en Fiestas Patrias

Marraqueta con palta: ¿lleva sal o limón? Los secretos del desayuno chileno que se hizo viral

Marraqueta con palta: ¿lleva sal o limón? Los secretos del desayuno chileno que se hizo viral

Por qué deberías mirar el pasado para entender quién eres hoy, según la psicología

Por qué deberías mirar el pasado para entender quién eres hoy, según la psicología

Servicios

DMC emite alerta meteorológica para la ciudad de Antofagasta por el desarrollo de tormentas eléctricas durante este domingo

DMC emite alerta meteorológica para la ciudad de Antofagasta por el desarrollo de tormentas eléctricas durante este domingo

Adiós al invierno: ¿Cuándo empieza oficialmente la primavera?

Adiós al invierno: ¿Cuándo empieza oficialmente la primavera?

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Doble homicidio en Puente Alto: hermanos fueron acribillados con múltiples disparos
Chile

Doble homicidio en Puente Alto: hermanos fueron acribillados con múltiples disparos

Cadem: Jara lidera, Kast retrocede y Matthei acorta distancia y se aleja de Parisi

Disturbios durante romería al Cementerio General dejan 57 detenidos, 11 de ellos adolescentes

Jefe económico de Jara reafirma que no habrá reforma tributaria en eventual gobierno y se abre a ingreso mensual de $750.000
Negocios

Jefe económico de Jara reafirma que no habrá reforma tributaria en eventual gobierno y se abre a ingreso mensual de $750.000

Empresa a cargo de la producción de harina Pan en Chile comenzó retiro de lote afectado con fumonisina

Abogados de Chile y EE.UU., interrogatorios y millones de dólares: la investigación de SQM por instrucción de la SEC

Por qué deberías mirar el pasado para entender quién eres hoy, según la psicología
Tendencias

Por qué deberías mirar el pasado para entender quién eres hoy, según la psicología

Koychi, la cadena de comida coreana, inauguró su local más grande en Chile: ¿dónde queda?

La tenebrosa historia de la Isla de las Muñecas en México, donde Lady Gaga grabó su video con Tim Burton

El sorprendente Limache vence a un atribulado Deportes La Serena y se ilusiona con la final de la Copa Chile
El Deportivo

El sorprendente Limache vence a un atribulado Deportes La Serena y se ilusiona con la final de la Copa Chile

Carlos Alcaraz a Jannik Sinner, tras ganar el US Open: “Te veo más que a mi familia”

Carlos Alcaraz vuelve a conquistar Nueva York: el español vence a Sinner, gana el US Open y recupera el N°1 del mundo

Panorama para este 5 y 6 de septiembre: Expo “La Cava Jumbo” da el vamos en Santiago con más de 40 expositores
Finde

Panorama para este 5 y 6 de septiembre: Expo “La Cava Jumbo” da el vamos en Santiago con más de 40 expositores

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

Pablo Chill-E debuta con éxito en el show Red Bull Symphonic del teatro Corpartes
Cultura y entretención

Pablo Chill-E debuta con éxito en el show Red Bull Symphonic del teatro Corpartes

El regreso a Chile de Katy Perry: una cátedra de pop en vivo

De excesos y cautelas

Trump reitera su confianza en alcanzar “muy pronto” un alto el fuego en la Franja de Gaza
Mundo

Trump reitera su confianza en alcanzar “muy pronto” un alto el fuego en la Franja de Gaza

Corea del Sur repatriará esta semana a los 300 ciudadanos detenidos por las autoridades de inmigración en EE.UU.

Milei ante dura derrota legislativa: “Hemos tenido un revés y hay que asumirlo con responsabilidad”

Elsa Moscoso Gómez: Ganar cuatro hijas, dotarlas de un buen tejer
Paula

Elsa Moscoso Gómez: Ganar cuatro hijas, dotarlas de un buen tejer

Andrea Zondek: “Si contratas a una persona con TEA sin un proceso de cambio cultural, no hay inclusión”

Pobreza y niñez: Una ventana de oportunidades perdidas