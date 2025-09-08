Doble homicidio en Puente Alto: hermanos fueron acribillados con múltiples disparos

Un doble homicidio con arma de fuego ocurrió la tarde de este domingo en la comuna de Puente Alto, donde dos hermanos de nacionalidad chilena y con antecedentes policiales fueron asesinados a balazos.

El jefe de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI, subprefecto Rodrigo Rodríguez Trujillo, informó que ”por disposición del Ministerio Público, Fiscalía ECOH encomendó realizar diversas diligencias en relación a un doble homicidio con arma de fuego ocurrido acá en la comuna de Puente Alto, ocasión en que afectó a dos personas adultas, hermanos entre sí, con antecedentes policiales hoy en día en la tarde”.

El subprefecto indicó que fueron “diversos disparos”, y que se mantienen levantando “evidencia balística y se están realizando levantamientos de cámaras, empadronamiento y una multiplicidad de diligencias que tienen que relacionarse y establecer más o menos la dinámica de cómo ocurrieron los hechos”.

Respecto al lugar donde fallecieron las víctimas, explicó que “conforme a la dinámica, conforme a evidencia balística, es que las personas, en este caso las víctimas que son hermanos, fallecieron en diferentes lugares, pero en casa y domicilio adyacente uno de otro”.

En relación a las hipótesis que se manejan, Rodríguez sostuvo que están buscando testigos presenciales para establecer las causas, y afirmó que " una de las hipótesis, no se descarta el problema territorial por tráfico de drogas”.

La policía confirmó que ambos fallecidos tenían “múltiples detenciones”, entre ellas por Ley de Drogas.