    Nacional

    Dos encerronas se registraron en horas de la noche en la Región Metropolitana: una de ellas contra un camión

    En ambos casos, los sujetos amenazaron con armas de fuego a los conductores con el fin de concretar el ilícito.

    Claudio Portilla 
    Claudio Portilla
    Foto: Jonnathan Oyarzún / Aton Chile.

    Dos encerronas se registraron en horas de la noche en dos puntos de la Región Metropolitana.

    La primera de estas se registró en la comuna de Colina, alrededor de las 22:30 horas, donde un hombre fue interceptado por un vehículo de color blanco mientras se encontraba detenido frente a un domicilio.

    Según fue dado a conocer, desde el vehículo descendieron cuatro sujetos, quienes equipados con armas de fuego y rostros cubiertos, lo amenazaron. Al ver que este no abría las puertas es que dispararon al vidrio del conductor y lo agredieron con las empuñaduras de las armas obligándolo a descender.

    Tras esto, es que sustrajeron el móvil huyendo en dirección desconocida, mientras la víctima fue trasladada hasta la Clínica Alemana, donde se le diagnosticaron lesiones leves.

    Posteriormente, a las 23:15 horas, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda se registró otra encerrona, esta vez contra un camión el cual se encontraba cargado con reineta.

    Según la información preliminar, mientras el conductor transitaba por Av. José Joaquín Prieto en dirección al norte, al llegar a la intersección de Avda. Lo Espejo, fue interceptado por un furgón de color blanco, del cual descendieron varios sujetos con armas de fuego, quienes lo intimidaron obligándolo a descender.

    Los sujetos subieron al conductor al vehículo en que se movilizaban para posteriormente liberarlo en la intersección de las calles Félix Mendelssohn con Enrique Matte.

    De acuerdo a la información, la carga sustraída se encuentra avaluada en $50 millones de pesos.

