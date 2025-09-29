Dos funcionarios del Mineduc quedan en prisión preventiva por emitir más de 5.500 certificados falsos para licencias de conducir

En prisión preventiva quedaron cuatro imputados que formarían parte de una organización criminal dedicada a otorgar ilegalmente licencias de conducir, principalmente en la Región de O’Higgins.

La Fiscalía de Alta Complejidad O’Higgins, junto con la Policía de Investigaciones (PDI) de Rancagua, llevaron adelante la investigación donde se descubrió que dos de los integrantes de esta red cumplían funciones en el Ministerio de Educación (Mineduc).

El fiscal Javier Von Bischoffshausen, explicó que los funcionarios del Mineduc trabajaban en la Región Metropolitana, donde “se encargaban de otorgar certificados de educación ideológicamente falsos”.

“Es decir, acreditando estudios de personas que realmente no la tenían, principalmente ciudadanos extranjeros ”, sostuvo.

Las diligencias lograron establecer que desde 2020 a la fecha se emitieron "más de 5.500 certificados de estas características, los cuales los otorgaban previo pago de otras personas que eran los captadores, en este caso ciudadanos extranjeros que se dedicaban a obtener personas interesadas en obtener el certificado de educación para luego obtener licencias de conducir ilegalmente".

En términos económicos, los dos funcionarios obtuvieron “más de $360 millones de ganancias".

Los otros dos imputados actuaban como “captadores” dentro de la organización.

Los cuatro sujetos están siendo formalizados “por delitos de cohecho, soborno, lavado de activos y (…) falsificación de instrumento público", señaló el persecutor.

La investigación permitió además incautar “diversos vehículos, además de lograr la retención de los dineros que estos imputados hayan podido percibir y que tengan actualmente en las cuentas corrientes de sus distintos bancos”, indicó e fiscal.