Dos imputados por robo con intimidación intentan huir de tribunal de Colina: uno de ellos logró fugarse

En la tarde de este miércoles, dos imputados por el delito de robo con intimidación intentaron huir tras su control de detención en el Juzgado de Garantía de Colina.

Según información preliminar recopilada por este medio, se trataba de un adolescente y un adulto de 19 años. Este último, no obstante, logró su cometido y aún no es ubicado.

La Fiscalía había pedido la medida cautelar de prisión preventiva en contra de ambos. En momentos en que se leía este dictamen, ambos huyeron del lugar.

Un registro exhibido por Chilevisión muestra a uno de ellos huyendo ante la mirada de un gendarme que, al intentar retenerlo, resbaló y cayó. Luego de incorporarse, se le observa correr tras el imputado.

Gendarmería confirmó la situación -que calificó como una “vulneración a la seguridad”- mediante un comunicado en la tarde. "De forma repentina, ambos detenidos huyeron hacia la salida del recinto, desde la sala de audiencia, provocando la reacción por parte del personal de custodia, que logró la recaptura de uno de los imputados. En tanto, el segundo detenido logró vulnerar el dispositivo de seguridad y acceder a la vía pública", transmitieron.

“Ante esta situación, se activaron los procedimientos operativos correspondientes, informando al Ministerio Público y coordinando acciones con las policías para su ubicación y captura. Asimismo, Gendarmería de Chile dispuso la instrucción de una investigación interna, con el objetivo de esclarecer las circunstancias del hecho y determinar eventuales responsabilidades”, añadieron.