    Nacional

    Dueños detectaron robo por cámaras: detienen a dos delincuentes con amplio prontuario tras irrumpir en vivienda en Vitacura

    El actuar de Carabineros, en coordinación con seguridad municipal, permitió frustrar el delito, recuperar especies avaluadas en $10 millones y capturar a los sujetos tras una persecución por los techos.

    Por 
    Roberto Martínez

    Un robo al interior de un domicilio en la comuna de Vitacura fue frustrado durante la tarde de este martes, luego de que Carabineros, en coordinación con personal municipal de seguridad, lograra la detención de dos antisociales que habían ingresado a una vivienda sin moradores para sustraer diversas especies de alto valor.

    El procedimiento se inició cerca de las 18.30 horas, cuando desde la Central de Cámaras de la respectiva municipalidad se alertó a la policía sobre el hecho en curso en un inmueble ubicado en calle Querétaro.

    La alerta se originó luego de que las propias víctimas, a través de cámaras de seguridad, advirtieran la presencia de desconocidos al interior de su casa y diera aviso a las autoridades.

    Al llegar rápidamente al lugar, los uniformados sorprendieron a los sujetos en flagrancia, quienes al notar la presencia policial emprendieron la huida por las techumbres de viviendas colindantes.

    En su escape, los delincuentes abandonaron las especies robadas, las que habían sido guardadas en diversos bolsos ocultos en un baño del domicilio afectado.

    Tras un seguimiento que se extendió por algunos minutos, personal policial logró dar alcance y detener a ambos individuos, recuperando la totalidad de las especies robadas, las que fueron avaluadas en cerca de 10 millones de pesos.

    Amplio prontuario

    Al respecto, el capitán Boris Castillo, subcomisario de la 37ª Comisaría de Vitacura, destacó la rapidez del operativo y la coordinación con el municipio.

    “A raíz de un llamado telefónico de la víctima, que estaba observando por cámaras a dos individuos dentro de su domicilio, se informó de inmediato a personal municipal y a Carabineros”, explicó.

    El oficial detalló que, al verse acorralados, los sujetos dejaron las especies sustraídas y huyeron por los techos, siendo finalmente detenidos. “Se logró recuperar la totalidad de las especies, avaluadas por la víctima en cerca de 10 millones de pesos, gracias a que Carabineros llegó al lugar en menos de cinco minutos”, subrayó.

    Los detenidos corresponden a dos hombres chilenos de 31 años, quienes registran un amplio prontuario policial por delitos de robo con violencia y robo con fuerza, aunque no mantenían órdenes de detención vigentes al momento de su captura. Ambos pasarán a control de detención durante la mañana de este miércoles.

    Más sobre:PolicialVitacuraRoboCarabinerosCámarasSeguridad municipalDetenidosNacional

