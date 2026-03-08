SUSCRÍBETE
    Nacional

    Durante el 8M: militantes DC piden verdad y justicia para concejala de Villa Alegre desaparecida en 2025

    Militantes del partido y familiares de la concejala participaron en la movilización para visibilizar su caso y exigir avances en la investigación de su desaparición.

    Por 
    Felipe Alcafus
    Marcha Democracia Cristiana en el día internacional de la conmemoración de la mujer.

    Con lienzos, fotografías y poleras con su rostro, militantes de la Democracia Cristiana participaron este sábado en la marcha por el Día Internacional de la Mujer, con el fin de exigir verdad y justicia por María Ignacia González Torres, concejala de Villa Alegre desaparecida desde el 14 de junio de 2025.

    La directiva regional del partido anunció que su columna en la movilización estaría dedicada a visibilizar el caso de la autoridad comunal, de 73 años, quien ejercía su quinto periodo como concejala cuando se perdió su rastro hace más de 9 meses.

    Antes de sumarse a la marcha, la vicepresidenta de la Mujer y Equidad de Género del partido, Paulina Mendoza, participó junto a las hijas de la concejala en el acto conmemorativo realizado en el palacio de La Moneda por el Día Internacional de la Mujer.

    “En el contexto del 8 de marzo, como Democracia Cristiana hemos decidido relevar la desaparición de nuestra camarada concejala de Villa Alegre”, señaló Mendoza.

    Posteriormente, se reunieron con militantes que marchaban portando pancartas con la imagen de la concejala. “Estuvimos presentes marchando y visibilizando el caso de nuestra concejala, porque no es posible que a nueve meses de su desaparición aún no tengamos respuesta”, agregó Mendoza.

    Una desaparición sin respuesta

    María Ignacia González, de 73 años, desapareció la noche del sábado 14 de junio de 2025. Reconocida por su trabajo comunitario en Villa Alegra, su trayectoria política estuvo marcada por la promoción de organizaciones sociales y su rol fiscalizador.

    Su desaparición ha generado preocupación en el mundo político y en organizaciones sociales que exigen avances en la investigación.

    Durante la marcha la exministra y actual secretaria nacional de la DC, Alejandra Krauss, también se refirió al caso, emplazando al Estado a esclarecer lo ocurrido.

    El Estado tiene una deuda pendiente, porque una autoridad de este país que en plena democracia desapareció. Han pasado meses y no hay ningún elemento que nos permita entender qué ocurrió con María Ignacia González”, afirmó.

    Asimismo, añadió que la colectividad continuará presionando para que el caso no quede en el olvido.

