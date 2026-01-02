Edgardo Buscaglia, experto internacional en crimen organizado: “Chile se está despertando demasiado lento”

Hasta Chile llegó Edgardo Buscaglia, académico de la Universidad de Columbia y experto en crimen organizado. El especialista, quien ha asesorado en la materia a gobiernos de todo el mundo e incluso a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), estuvo en Chile para exponer en el seminario “Crimen Organizado y Periodismo” que organizó la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica.

“El hecho de que yo no haya estado acá durante 12 años explica que no se me necesita”, afirma Buscaglia, quien pese a no ser pesimista con la situación de nuestro país, sostiene que en materia de seguridad “hay un cáncer que hizo metástasis”. El académico plantea que “están todos los elementos puestos” para que un gobierno “pueda salir adelante y revierta estas situaciones”.

¿Cómo definiría la actual situación de seguridad en Chile?

En términos relativos a otros países, tienen niveles medios de inseguridad, claramente no está entre los infiernos de este planeta. Pero lo importante de un país, en la mente de la población, de la persona de a pie, es cómo estuvo hace 10 años. Y en ese sentido estamos mucho peor.

¿Cómo describiría el crimen organizado en Chile?

A mí me preocupa que se esté caricaturizando. Se está caricaturizando porque lo asocian al narcotráfico. Eso es un gran error, porque el crimen organizado en Chile está muy diversificado, hay una gran diversidad de delitos que se han venido incrementando mucho.

¿En qué afecta que se caricaturice?

La delincuencia organizada busca el delito con menor probabilidad de ser detectado. Cuando tú caricaturizas “narco, narco, narco”, le haces un gran mal, porque la delincuencia organizada se tira mucho a los delitos contra la flora y fauna, a los delitos contra la vida, recursos naturales y los converge después con el tráfico de armas, de drogas.

03/12/2025 - EDGARDO BUSCAGLIA - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

¿En Chile lo ve diversificado?

Cuando la economía es sofisticada como la chilena, más diversificada, la economía criminal refleja esa diversidad de los mercados legales.

¿Qué tanto ha penetrado en Chile respecto a la región?

Mucho menos, pero preocupante. Tenemos que ver la tendencia de los países. Chile estaba entre los países con menor delincuencia organizada, pero su empeoramiento aumenta en cuanto a frecuencias de delitos en un 30% comparado con antes, yo me tengo que preocupar de que Chile no siga avanzando para no argentinizarse. Si se argentiniza va a ser porque no reconocemos el problema de antemano.

¿A qué relaciona esta situación? Usted vinculó en su seminario la situación de los países vecinos...

En todos estos países como Brasil, Argentina, Bolivia, Perú, la delincuencia organizada ha aumentado sin precedentes, mucho peor que en Chile. Chile no es una burbuja en el planeta Neptuno. Chile, al ser un centro económico importante, al expandirse la delincuencia organizada exponencialmente en estos cuatro países, al tomar más mercados, siempre van a buscar llegar ya mucho más expandidos que antes.

¿Y cómo actúa Chile ante eso?

Ningún Estado por sí solo puede atender a un tsunami de ese tipo. Chile es un gran centro de tránsito y de integración de lavado de dinero internacional. El tema está que coordina poco con sistemas judiciales de otros países. Coordina muy bien con Australia y Japón, pero muy mal con los países que más exportan delincuentes organizados a Chile, que es Bolivia, Perú, Argentina.

03/12/2025 - EDGARDO BUSCAGLIA - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

¿Hay falencias institucionales?

Chile tiene algunas instituciones muy pasivas, los centros regulatorios que hacen a la pesca ilegal están muy mal financiados, con muy poco staff. Las agencias regulatorias en el área financiera podrían estar mejor dotadas. Pero tienen las instituciones, no hay vacíos de Estado en Chile como pueden existir en otros países. Hay que ponerlas a funcionar con mejor presupuesto, más capacitación, más trabajo de atender a casos. Eso requiere de un despertar. Y hay gente que se despierta muy rápido y hay gente que despierta muy lento. Entonces, Chile se está despertando demasiado lento, considerando que no hay una corrupción descontrolada.

Las reformas

El gobierno ha destacado la cantidad de leyes de seguridad que ha sacado. ¿Qué tanto influye, cree usted, la legislación en este combate a la delincuencia?

Nosotros evaluamos en nuestros trabajos de campo, que es todo práctico, la brecha entre la ley en los libros y la ley implementada. Chile tiene la mayor cantidad de leyes, más que Argentina o Bolivia, que cumplen los requisitos de las leyes internacionales contra la delincuencia organizada y la corrupción. Les falta un poco reforzar el tema de secrecía bancaria.

Eso último ha sido tema, dado que algunos en la oposición están en contra.

Se están pegando un tiro en el pie. Hay que regular, obviamente, qué tipo de información se puede hacer pública, a cuál tipo de información bancaria se puede tener acceso a través del sistema judicial, para poder avanzar, para desmantelar patrimonialmente a estas redes criminales. Hay mecanismos de aseguramiento para que no se abuse.

03/12/2025 - EDGARDO BUSCAGLIA - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

¿Qué más falta por mejorar?

Hay cuatro componentes en toda política antimafia exitosa. Primero, el componente de coordinación entre los eslabones del sistema de justicia a nivel nacional y a nivel internacional. El segundo es el de ataque a la corrupción política. El tercer componente es la parte que maneja muy bien el Grupo de Acción Financiera Internacional, que son las 40 recomendaciones para prevenir el lavado. Y el cuarto componente es el de prevención social.

Sobre el tercer factor, ¿Chile está previniendo el lavado?

A Chile le está yendo mucho mejor que hace 10 años. Sin embargo, le va mal en los actores no financieros: joyeros, agentes de bienes raíces, notarios, escribanos (notarios). Ahí está mal la cosa.

Corrupción

Ha mencionado varias veces la corrupción como un factor. ¿Cómo ve aquello en el país?

Está bastante consensuado que la corrupción en las policías ha venido aumentando en Chile. Pero la corrupción más silenciosa no es la de la primera línea policial, que esa es más fácil de encontrar: es la política a nivel local. Hay que comenzar a auditar mejor las fuentes de financiamiento de gastos de las campañas, hay que vigilar un poco más la parte política a nivel local.

¿Y a nivel judicial, por ejemplo jueces o fiscales?

Lleva tiempo capturar a una institución que normalmente ha estado bastante limpia. Acá no se ha observado que las fiscalías trabajen para un grupo criminal, pero si siguen así, sin aplicar inteligencia, van a llegar a eso.

03/12/2025 - EDGARDO BUSCAGLIA - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

En el seminario usted expresó una visión crítica respecto a “la mano dura” y lo vinculó a la corrupción. ¿Por qué?

Muchos gobiernos piensan que con mano dura esto se va a resolver, que la delincuencia organizada se va a asustar y se va a ir a otro lado. La delincuencia organizada lo que hace es que cuando le duplicas las sanciones, más policías o fiscales y no tocas el universo patrimonial de esas redes criminales o la corrupción política, lo que hacen es usar su patrimonio intacto para neutralizar la sanción mayor que están esperando.

¿Cómo hacen eso?

Comprando a más policías: en vez de ofrecerles mil, les ofrecen diez mil. Compran a más fiscales, llegan a más altos niveles del Estado, compran más campañas, como un reaseguro de que la sanción penal de la mano dura no les va a llegar.

¿Qué se hace entonces?

Atacar la dimensión patrimonial con todo el poder. Tienes que tener agentes encubiertos, operativos de inteligencia, muchísimo mayor al que está realizando Chile. Y también el tejido social, que el de Chile está siendo cada vez más abandonado.

¿En qué sentido?

Chile no tenía este problema hace diez años, hoy lo tiene; tiene una escala del tejido social que no está accediendo a vivienda, no está accediendo a cosas básicas. Estás dejándole el tejido social en manos de ellos. Chile no tenía este problema de criminalidad organizada hace 10 años y ahora está dejándole el tejido social en manos de ellos

¿Qué ejemplos debiese mirar Chile a nivel mundial?

Claramente, las democracias. Hay países europeos que lo han hecho muy bien. Por ejemplo, en cuanto al tejido social, Italia. Y también, en temas de coordinación internacional, Australia. Tienes países que han sido ejemplos de cooperación de sistemas de inteligencia con otros sistemas de inteligencia del mundo, como el Reino Unido, que tiene una oficina de delitos graves que se alimenta de la información de inteligencia de manera asombrosa y después coopera con sus similares de otros estados.

¿Es algo que se pueda revertir?

Cuando los países despiertan, inmediatamente ves que las frecuencias objetivas de 23 tipos de delitos comienzan a bajar a los dos o tres años. Comienza a haber una deflación de delitos organizados, en vez de la inflación que tienen hoy en Chile. Entonces, sí, puedes revertir la situación y eso está probado científicamente.

03/12/2025 - EDGARDO BUSCAGLIA - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

Inteligencia

Usted ha planteado que se debe aplicar inteligencia contra el crimen organizado. Sin embargo, acá aún se discute una nueva legislación...

Todos los países que han tenido regímenes políticos dictatoriales, abusivos, sea Indonesia, sea Chile, tienen problemas con sus sistemas de inteligencia. Pero las democracias rejuvenecen, no solamente los procesos electorales, también rejuvenecen las instituciones, es una materia pendiente en Chile. Yo me limito a decirte: los sistemas de inteligencia no están alimentando la solución en Chile, eso es algo claro.

¿A qué se debe eso?

Porque hay una desconfianza muy comprensible de los sistemas de inteligencia. ¿Qué han hecho los países que les ha ido bien, que vinieron de sistemas dictatoriales? Se crean en los congresos comparecencias técnicas muy minuciosas, muy micro, en donde las policías o los órganos de inteligencia den cuenta a condiciones del Congreso bajo un total secreto sobre los casos que están abordando. Ahí democratizas a los sistemas de inteligencia.