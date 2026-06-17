Eduardo Bennet, el nuevo hombre fuerte de Arrau que liderará la Unidad Estratégica y las Fuerzas de Tarea

Dos días faltan para que el ministro de Seguridad, Martín Arrau (Republicano), cumpla su primer mes a cargo de la cartera que antes era encabezada por el exministra, Trinidad Steinert. Pero a menos de 30 días del desembarco en el ministerio, los cambios no se han detenido al interior de Teatinos 220.

A la serie de desvinculaciones y fichajes que se suscitaron tras la llegada del ingeniero republicano a Seguridad, también se han comenzado a revertir algunas decisiones de su antecesora. Así, esta semana el ministerio dio a conocer el fin de los reportes semanales de víctimas de homicidios, una controvertida medida que había instalado la exfiscal.

Junto con eso, Arrau no ha dado tregua al intenso ritmo que impuso en la cartera, lo que también ha derivado en modificaciones estructurales a la orgánica de la institución.

Así fue como Arrau tomó la decisión de revivir la Unidad Estratégica, aquella instancia que en el mandato del exministro Luis Cordero estuvo liderada por Fabián Gil. Esas misma unidad fue la que disolvió Steinert, quien argumentó que las funciones que realizaba dicha repartición estaban duplicadas y por lo tanto serían tomadas por otras unidades.

JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

La Unidad Estratégica es considerada uno de los espacios más importantes del ministerio, ya que -según la ley- es la encargada de poner en marcha el Sistema de Seguridad Pública, la arquitectura encargada de agrupar y articular el trabajo de Carabineros, Policía de Investigaciones (PDI), Servicio de Impuestos Internos (SII) y Aduanas. En el caso de la administración de Cordero, además, se orientó a la gobernanza de datos.

Sin embargo, a pesar de que esta instancia está contemplada en la ley del ministerio, Arrau impondrá su sello propio . Por eso fue que optó por reformularla y apodarla Unidad Ministerial Estratégica (UME),

Para la era de Arrau en Seguridad, la UME asumirá la coordinación de las siete Fuerzas de Tarea anunciadas durante la Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast, las que trabajarán materias de crimen organizado, análisis financiero criminal y mercados ilícitos, control fronterizos, secuestros y sicariato, ciberdelitos y Macrozona Sur. Esta última, comenzará a operar este jueves, día en que tendrá su primera sesión.

Bennet a la cabeza

Para la UME, los perfiles de funcionarios que está buscando Arrau son cientistas políticos, ingenieros, especialistas en datos y sociólogos, quienes deberán coordinar su trabajo con las subsecretarías de Seguridad Pública y Prevención del Delito (SPD).

Esa búsqueda ya ha tenido sus primeros fichajes. Según confirman de Seguridad, el ministro Arrau eligió al exdirector de empresas, Eduardo Bennett como el jefe de la UME, quien deberá encabezar la articulación de las instituciones de seguridad por parte del ministerio. Bennett ya trabajó con Arrau en Obras Públicas y en sus espaldas trae como experiencia sus casi 30 años en puestos ejecutivos en Chile y el extranjero, en empresas como Arauco y Komatsu.

Según destacan desde la repartición de gobierno, Bennett trabajó por más de diez años en países de como Perú, México y Estados Unidos, donde debió encabezar operaciones de empresas en zonas de riesgo de seguridad.

Imagen: Eduardo Bennett.

“Soy un gestor y articulador hace 25 años”, dice Bennet sobre su incursión en el sector público luego de una larga trayectoria en el mundo empresarial.

“Siempre, desde mi posición en el ámbito privado, me preguntaba por qué muchas cosas no ocurrían. Las personas siguen enfrentando los mismos problemas desde hace años y vi en este desafío una oportunidad para ponerme al servicio de Chile, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las futuras generaciones”, afirma Bennet.

Junto con eso, el profesional destaca el rol que tendrán en esta nueva arquitectura, los seremis de Seguridad, quienes localmente deberán articular a las instituciones: “A partir de la información y la evidencia disponible vamos a tomar decisiones importantes, orientar al ministro y proponer acciones e iniciativas que fortalezcan la capacidad del Estado para enfrentar con toda la fuerza a las organizaciones criminales“.

Pilar Lizana, experta en crimen organizado.

Otro de los nombres que también se sumó a la UME es la experta en crimen organizado, Pilar Lizana. La magíster en Ciencias Políticas y doctora en Gobierno y Administración Pública se sumó como asesora en la repartición, específicamente en su especialidad que es la criminalidad organizada.

“Debemos pensar la seguridad de Chile con una perspectiva integral, fortaleciendo la coordinación entre instituciones, incorporando innovación y construyendo una gobernanza capaz de enfrentar los desafíos del crimen organizado de aquí al año 2050”, comentó Lizana.