Festival de Viña define sus fechas para 2027 y presenta un importante cambio

El Festival de Viña 2026 ya es historia. El recuerdo de Pet Shop Boys, Juanes, Gloria Estefan o Mon Laferte ya engrosa la bitácora de la cita más popular del país.

Pero cuando culmina el anterior, empieza el siguiente. Sus organizadores, la compañía Bizarro y el canal Mega, han anunciado este miércoles 17 de junio las fechas que darán vida a la edición 2027 de la fista veraniega.

Durante la reunión de hoy mismo, la Comisión de dicho evento, presidida por la alcaldesa Macarena Ripamonti e integrada por los concejales del municipio y por los altos ejecutivos del Festival, Daniel Merino y Juan Pablo González, determinaron las fechas relacionadas con la versión 66° del certamen internacional.

Mon Laferte recibió la Gaviota de Platino en el Festival de Vina del Mar 2026. Foto: Sebastian Cisternas/ Aton Chile.

Durante la reunión se confirmó que la instancia venidera se desarrollará entre el lunes 22 y el sábado 27 de febrero, mientras que la tradicional Gala de Viña tendrá lugar el viernes 19 de ese mismo mes, “dando inicio a una semana marcada por la música, el espectáculo y la presencia de destacados artistas nacionales e internacionales”, dice un comunicado.

“Pensando en el desarrollo económico, el impulso al turismo y la generación de empleo, es una muy buena fecha la que tendrá Viña 2027, lo que permitirá que durante más de una semana la ciudad sea el foco de la música y la cultura latinoamericana ante los ojos del mundo. Esto se traduce en más oportunidades laborales para nuestros vecinos, además de seguir posicionando a Viña del Mar como la Capital Turística de Chile, tal como lo hacemos durante todo el año con una agenda permanente de actividades, eventos y atractivos que fortalecen el desarrollo de nuestra comuna”, aseguró la alcaldesa Ripamonti en el mismo texto.

Cabe destacar que los animadores confirmados para esta próxima edición serán Karen Doggenweiler y Rafael Araneda.

22 DE FEBRERO DEL 2026 RAFAEL ARANEDA Y KAREN DOGGENWEILER, ANIMADORES DEL FESTIVAL DE VIÑA DURANTE LA PRIMERA NOCHE. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

El anuncio de las nuevas fechas marca un cambio con respecto a los últimos años: ahora empezará un lunes, cuando durante gran parte de este siglo se había iniciado un día domingo, culminando un viernes. Esta vez finalizará un día sábado.

Durante los próximos meses se darán a conocer las bases de las competencias internacional y folclórica, los integrantes del jurado, las canciones y países participantes, además de losartistas que conformarán la esperada parrilla del espectáculo.