Bachelet recarga energías y alista nueva gira en busca de apoyos a su candidatura a las Naciones Unidas

El lunes por la tarde, en medio de su breve descanso en Santiago, la expresidenta Michelle Bachelet sumó el respaldo de la Alianza Progresista de las Américas a su candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas (ONU).

El movimiento comunicó en aquella jornada al organismo multilateral la formalización de su apoyo a la cruzada de la chilena para suceder a António Guterres.

La agrupación está conformada por partidos políticos -el PS y el PPD de Chile-, fundaciones y organizaciones progresistas, y actúa como figura regional de la Alianza Progresista global. En el documento, la agrupación expresó su respaldo explícito a la postulación de la expresidenta.

La nominación de Bachelet se mantiene impulsada por los gobiernos de Brasil y México, con el respectivo financiamiento, luego de la decisión del Presidente José Antonio Kast de retirar el apoyo a la exmandataria. La candidatura inicialmente fue anunciada por el expresidente Gabriel Boric, en septiembre de 2025.

A Bachelet, la noticia del respaldo de la Alianza Progresista de las Américas, le llegó al momento de reponer energías tras su extensa travesía internacional reciente por Reino Unido, Francia, China, Rusia, Grecia, Letonia y Suiza.

En todos los países, la expresidenta sostuvo reuniones de alto nivel con autoridades de dichas naciones. Así, su periplo tuvo especial énfasis en aquellos que pertenecen de manera permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, los mismos que tienen la facultad para vetar su candidatura.

La también ex alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas logró citas con cuatro de ellos -Londres, París, Beijing, Moscú-, restando solo Washington. La apuesta de Bachelet y su equipo -que incluye un grupo de expertos chilenos a disposición- es reunirse con los presidentes de estas naciones. Hasta ahora solo fue recibida por el líder francés, Emmanuel Macron.

Bachelet también ha apostado por acercarse a los países que además integran el Consejo de Seguridad de manera temporal. De esas 10 naciones, en su gira tuvo citas en Atenas y Riga, restándole de los europeos solo un encuentro con Copenhague.

Los días de Bachelet en Santiago -viajó de regreso a Chile el pasado fin de semana-, eso sí, no han sido solo de descanso.

En su estadía en el país, la exmandataria también se ha dedicado a preparar una nueva travesía internacional en busca de apoyos a su candidatura, la que contempla iniciar a fines de esta semana

Uno de sus pendientes es la Casa Blanca que encabeza Donald Trump. Hasta ahora, solo ha logrado concretar un encuentro en diciembre con un alto dignatario norteamericano, cuando se juntó con los embajadores de las cinco potencias del Consejo de Seguridad en la ONU, Nueva York.

Las gestiones para concretar una cita de alto nivel de Washington las llevan las cancillerías de México y Brasil. En algunos casos incluso han intervenido las propias jefaturas de Estado de Ciudad de México y Brasil, mediante Claudia Sheinbaum y Lula da Silva, respectivamente.

Trump, de hecho, es visto como un presidente que podría vetar la candidatura de Bachelet.

La expresidenta, en su paso por Suiza, donde participó de un debate con las otras dos candidatas María Fernanda Espinosa (Ecuador) y Rebeca Grynspan (Costa Rica) fue consultada por la posibilidad de un veto a su candidatura.

Ahí dijo: “No debería decir esto, pero lo voy a decir porque realmente lo creo. Si alguien me veta porque creo en la democracia, porque creo en el multilateralismo, porque creo en los derechos de las mujeres, porque creo en los derechos humanos, me sentiré honrada”.