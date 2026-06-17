SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Niños haitianos: Fiscalía descarta delito de tráfico de órganos y PDI afirma que ingresaron a Chile con documentación y permisos

    Representantes del Ministerio Público y la PDI asistieron a la comisión de Seguridad Pública del Senado para dar cuenta de antecedentes sobre el caso del masivo ingreso de menores de edad de nacionalidad haitiana a Chile.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    Pasado el mediodía, la comisión de Seguridad Pública del Senado sesionó para recibir información sobre el masivo ingreso de niños, niñas y adolescentes de nacionalidad haitiana al país, durante 2025.

    Los antecedentes plasmados en un preinforme de Contraloría, evidencian que al menos 200 menores de edad ingresaron al país desde vuelos provenientes de Haití sin la debida supervisión, ni la documentación requerida. La situación derivó en una investigación de oficio por parte del Ministerio Público.

    En ese contexto, el fiscal director de la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, asistió a la instancia legislativa y ahondó en los antecedentes que se mantienen.

    El fiscal fue consultado por el presidente de la comisión, el senador Karim Bianchi, si es que existen antecedentes que den cuenta de algún caso de tráfico de órganos.

    El persecutor fue enfático: “No, no hay ninguno de ellos, uno tampoco puede ser alarmista en esto. Y sobre ese punto, si hay noticias o alguna referencia, nosotros rápidamente indagamos”.

    “No existe ninguna situación, al día de hoy, que diga relación con aquella pregunta que usted me formuló. Fui a la base personalmente para consultarlo y eso está descartado, al menos”, sostuvo.

    “Cumplían los requisitos que en ese momento se exigían”

    Desde la Policía de Investigaciones (PDI), el subdirector de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria, prefecto general Ricardo Gatica, aseguró que la institución fue una de las primeras en denunciar el hecho.

    “La experiencia que tenemos nosotros en el control migratorio nos hizo levantar alarmas del fenómeno del ingreso masivo y en su momento hicimos las alertas. En abril y octubre del 2024 nosotros hicimos incluso denuncias a la Fiscalía para establecer si dentro de este fenómeno que estaba pasando y que detectamos que era extraño, existía algún tipo de delito. Esas investigaciones permanecen en curso”, sostuvo en la comisión.

    Respecto a los controles migratorios en el aeropuerto, el prefecto aseguró que “ningún funcionario de la PDI puede permitir el ingreso o egreso del país si no se cumplen con los requisitos y documentación exigida para los casos que corresponden”.

    En ese sentido, señaló que en el caso de los menores haitianos, “la gran mayoría de los niños, niñas y adolescentes que ingresaron y que estamos tratando, cumplían los requisitos que en ese momento se exigían y que dicen relación con estos permisos de residencia temporal en el caso de la reunificación familiar, correctamente emitidos por la entidad competente, que es el Servicio Nacional de Migraciones”.

    Más sobre:Niños haitianosFiscalíaPDIPermisosTráfico de órganosComisiónSenado

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Pese a la fuerte crítica de la oposición, Quiroz logra que Comisión de Hacienda del Senado apruebe en general megarreforma

    Conflicto familiar desata mortal trama en Loncoche: hija pactó pago de $60 mil para que asesinaran a su madre a puñaladas

    Bachelet recarga energías y alista nueva gira en busca de apoyos a su candidatura a las Naciones Unidas

    La Fed abre la puerta a un alza de las tasas de interés para este año

    Presidenta de comisión revisora adelanta que podrían votar este lunes informe de AC contra Nicolás Grau

    Exministra de minería, Aurora Williams, afirma que no recibió alertas por cifra errónea de producción de Codelco

    Lo más leído

    1.
    Gobierno retiró al cónsul de Chile en Haití por investigación de hechos de corrupción vinculados a la entrega de visados

    Gobierno retiró al cónsul de Chile en Haití por investigación de hechos de corrupción vinculados a la entrega de visados

    2.
    Eduardo Bennet, el nuevo hombre fuerte de Arrau que liderará la Unidad Estratégica y las Fuerzas de Tarea

    Eduardo Bennet, el nuevo hombre fuerte de Arrau que liderará la Unidad Estratégica y las Fuerzas de Tarea

    3.
    Carolina Rossi, la emprendedora ratificada en la Subsecretaría de Ciencia como gran apuesta de Ximena Lincolao

    Carolina Rossi, la emprendedora ratificada en la Subsecretaría de Ciencia como gran apuesta de Ximena Lincolao

    4.
    Corte Suprema ordena abrir 56 cuadernos de remoción para jueces por mal uso de licencias médicas

    Corte Suprema ordena abrir 56 cuadernos de remoción para jueces por mal uso de licencias médicas

    5.
    DC ingresa moción para crear Registro de Vándalos de Cuello y Corbata: establece sanciones adicionales a condenados por delitos económicos

    DC ingresa moción para crear Registro de Vándalos de Cuello y Corbata: establece sanciones adicionales a condenados por delitos económicos

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es el trastorno de compra compulsiva y cómo tratarlo, según una especialista

    Qué es el trastorno de compra compulsiva y cómo tratarlo, según una especialista

    ¿Quién ganará el Mundial 2026? Un algoritmo lo simuló 100.000 veces y tiene una respuesta

    ¿Quién ganará el Mundial 2026? Un algoritmo lo simuló 100.000 veces y tiene una respuesta

    La soledad de las piscinas de Hockney (un obituario)
    Paula

    La soledad de las piscinas de Hockney (un obituario)

    Soy oftalmólogo y esto es lo que dice la ciencia sobre los filtros de luz azul en los lentes

    Soy oftalmólogo y esto es lo que dice la ciencia sobre los filtros de luz azul en los lentes

    Servicios

    Actividades y horarios en los cementerios para conmemorar el Día del Padre

    Actividades y horarios en los cementerios para conmemorar el Día del Padre

    Dónde y a qué hora ver a Uzbekistán vs. Colombia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Uzbekistán vs. Colombia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Ghana vs. Panamá en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Ghana vs. Panamá en TV y streaming

    Kast designa a Harry Jürgensen como embajador en Austria y a Germán Becker en República Dominicana
    Chile

    Kast designa a Harry Jürgensen como embajador en Austria y a Germán Becker en República Dominicana

    Conflicto familiar desata mortal trama en Loncoche: hija pactó pago de $60 mil para que asesinaran a su madre a puñaladas

    Bachelet recarga energías y alista nueva gira en busca de apoyos a su candidatura a las Naciones Unidas

    Pese a la fuerte crítica de la oposición, Quiroz logra que Comisión de Hacienda del Senado apruebe en general megarreforma
    Negocios

    Pese a la fuerte crítica de la oposición, Quiroz logra que Comisión de Hacienda del Senado apruebe en general megarreforma

    La Fed abre la puerta a un alza de las tasas de interés para este año

    Exministra de minería, Aurora Williams, afirma que no recibió alertas por cifra errónea de producción de Codelco

    ¿Sirve suplementarse con vitamina C para evitar resfríos en el invierno? Esto responde un médico
    Tendencias

    ¿Sirve suplementarse con vitamina C para evitar resfríos en el invierno? Esto responde un médico

    Cómo tener más paciencia en situaciones estresantes de la vida cotidiana, según un experto

    Probabilidad de tormentas eléctricas, de arena y llovizna: el revuelto pronóstico para Chile en los próximos días

    Otra decepción de un favorito: la desidia de Portugal permite el esforzado empate de la República del Congo
    El Deportivo

    Otra decepción de un favorito: la desidia de Portugal permite el esforzado empate de la República del Congo

    Jorge Luis Pinto, exentrenador de la Tricolor: “El volumen de ataque es lo único que veo muy bueno en Colombia”

    Supera a Pelé, iguala a Klose y bate siete récords: zoom al partido de Messi en el Mundial 2026 que queda en la historia

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados
    Tecnología

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    Cómo se reinventa Toy Story con Jessie como estrella: “Ya merecía tener el protagonismo”
    Cultura y entretención

    Cómo se reinventa Toy Story con Jessie como estrella: “Ya merecía tener el protagonismo”

    Festival de Viña define sus fechas para 2027 y presenta un importante cambio

    La historia tras la canción del legendario Alan Parsons que abre los partidos del Mundial 2026

    La crítica visión de un diplomático chino sobre la estrategia de EE.UU. en América Latina
    Mundo

    La crítica visión de un diplomático chino sobre la estrategia de EE.UU. en América Latina

    Macron defiende el acuerdo de Estados Unidos e Irán: “Es bueno aunque no resuelve todo inmediatamente”

    Líbano asegura que las negociaciones con Israel son “independientes” de las abiertas entre Estados Unidos e Irán

    Hablemos de amor: una enfermedad y el valor del pensamiento crítico
    Paula

    Hablemos de amor: una enfermedad y el valor del pensamiento crítico

    La soledad de las piscinas de Hockney (un obituario)

    El papel de la melatonina durante la menopausia