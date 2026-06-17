Niños haitianos: Fiscalía descarta delito de tráfico de órganos y PDI afirma que ingresaron a Chile con documentación y permisos

Pasado el mediodía, la comisión de Seguridad Pública del Senado sesionó para recibir información sobre el masivo ingreso de niños, niñas y adolescentes de nacionalidad haitiana al país, durante 2025.

Los antecedentes plasmados en un preinforme de Contraloría, evidencian que al menos 200 menores de edad ingresaron al país desde vuelos provenientes de Haití sin la debida supervisión, ni la documentación requerida. La situación derivó en una investigación de oficio por parte del Ministerio Público.

En ese contexto, el fiscal director de la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, asistió a la instancia legislativa y ahondó en los antecedentes que se mantienen.

El fiscal fue consultado por el presidente de la comisión, el senador Karim Bianchi, si es que existen antecedentes que den cuenta de algún caso de tráfico de órganos.

El persecutor fue enfático: “No, no hay ninguno de ellos, uno tampoco puede ser alarmista en esto. Y sobre ese punto, si hay noticias o alguna referencia, nosotros rápidamente indagamos”.

“No existe ninguna situación, al día de hoy, que diga relación con aquella pregunta que usted me formuló. Fui a la base personalmente para consultarlo y eso está descartado , al menos” , sostuvo.

“Cumplían los requisitos que en ese momento se exigían”

Desde la Policía de Investigaciones (PDI), el subdirector de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria, prefecto general Ricardo Gatica, aseguró que la institución fue una de las primeras en denunciar el hecho.

“La experiencia que tenemos nosotros en el control migratorio nos hizo levantar alarmas del fenómeno del ingreso masivo y en su momento hicimos las alertas. En abril y octubre del 2024 nosotros hicimos incluso denuncias a la Fiscalía para establecer si dentro de este fenómeno que estaba pasando y que detectamos que era extraño, existía algún tipo de delito. Esas investigaciones permanecen en curso”, sostuvo en la comisión.

Respecto a los controles migratorios en el aeropuerto, el prefecto aseguró que “ ningún funcionario de la PDI puede permitir el ingreso o egreso del país si no se cumplen con los requisitos y documentación exigida para los casos que corresponden”.

En ese sentido, señaló que en el caso de los menores haitianos, “la gran mayoría de los niños, niñas y adolescentes que ingresaron y que estamos tratando, cumplían los requisitos que en ese momento se exigían y que dicen relación con estos permisos de residencia temporal en el caso de la reunificación familiar, correctamente emitidos por la entidad competente, que es el Servicio Nacional de Migraciones”.