Jorge Luis Pinto, exentrenador de la Tricolor: “El volumen de ataque es lo único que veo muy bueno en Colombia”

El técnico colombiano Jorge Luis Pinto es un profesional que sabe de mundiales. Como seleccionador de Costa Rica llevó a los ticos a los cuartos de final en Brasil 2014, después de vencer a Italia e Inglaterra. Con esos antecedentes, responde las preguntas de El Deportivo, en la previa del estreno de los cafetaleros ante Uzbekistán. “Tenemos equipo para superar los cuartos de final de 2014”, advierte el exentrenador de su equipo nacional.

¿Cómo ve usted la Selección de Colombia para este Mundial?

Este ilusiona al país, porque tenemos muy buenos jugadores, especialmente en el medio del campo hacia adelante. Hay hombres goleadores en las grandes ligas de Europa como Cucho Hernández, Luis Suárez o Luis Díaz, que son los tres atacantes principales. Me gusta la calidad técnica del medio del campo para atrás. Lo que sí, no me gusta la estructura táctica colectiva en conceptos de recuperación, en conceptos de presión.

¿En qué sentido lo dice?

Los contrarios controlan mucho el balón ante Colombia, lo atacan mucho y, por supuesto, en esa dinámica en cualquier momento puede recibir un gol. Sin embargo, si la selección juega con líneas adelantadas, presionando al contrario bien adelante, como lo están haciendo hoy los grandes países del mundo, se puede sacar provecho, porque este equipo sí tiene gol.

¿No es renunciar un poco a la filosofía histórica del juego colombiano?

No, para nada, el entrenador Néstor Lorenzo conoce el fútbol, que ha estado más de diez años en Colombia. Entonces, me parece que conoce bien las características de nuestros jugadores, la funcionalidad. Lo que pasa es que todos los equipos hoy presionan, todos los equipos salen jugando, todos los equipos tienen colectividad, todos los equipos tienen buen volumen de ataque, que es lo único que yo veo muy bueno en Colombia.

¿Qué le parece el grupo que le tocó?

Es un grupo de cuidado, no tengamos confianza porque nos podemos descuidar con Uzbekistán, lo vi en varios partidos, tiene uno de los mejores técnicos del futuro, Fabio Cannavaro quien conoce muy bien el sistema zonal, quien fue capitán de la selección de Italia en el 2006, que fue campeón del mundo y el mejor jugador del mundo. Interpreta muy bien los conceptos tácticos y tiene un equipo muy táctico. Y lógico, Congo, su alegría, su fútbol, ¿no? Acuérdate bien que en ese equipo hay siete u ocho jugadores que juegan en la gran Europa, entonces no nos confiemos, va a ser muy disputado.

¿Qué importancia le concede a Portugal?

Es el equipo protagonista de este grupo, que ha dado muestras de buen fútbol desde la Liga de las Naciones de la UEFA, que se realizó en Alemania. Tiene cosas importantes, tiene jugadores más duros y, por supuesto, creo yo que tiene mucho gol.

¿Quién cree usted que es el favorito para ganar este Mundial?

Así, a priori, yo me refiero principalmente a tres instituciones. Uno, lógico, es Francia. Esa es la primera. Tiene una generación de jugadores brillantes, está cambiando siempre y sigue en el mismo éxito. La otra es Argentina, que tiene ocho o nueve jugadores que ganaron el Campeonato del Mundo. Un mediocampo muy de oficio, muy de fútbol e indudablemente España que tiene una generación extraordinaria, muy dinámica, con buen fútbol, con buen protagonismo. Y hay que mirar qué pasa con Inglaterra y con Países Bajos, también.

Jorge Luis Pinto analiza a Colombia.

¿Quién cree usted que puede ser la figura del Mundial?

Se espera mucho de Lamine Yamal, uno de los mejores del mundo en la actualidad. Tampoco nos podemos olvidar de Harry Kane, quien puede ser goleador del Mundial

¿Hasta qué fase cree usted que pueda llegar esta selección de Colombia?

Todos nos ilusionamos en que pueda estar en la final, pero hay que saber cómo son las consecuencias de la competencia. A ver con quién le toca, que en el camino no vaya a encontrar a Argentina, no vaya a encontrar de pronto a Brasil, porque se puede dar, ¿no? Se puede dar que en la próxima pueda encontrar a Inglaterra. Si Inglaterra queda de segundo y Colombia de segundo, ambos juegan en Toronto, entonces hay que mirar qué viene después de la primera fase. Claro, pero la idea sería superar ese cuarto de final de Brasil 2014. Tenemos jugadores para eso.